وفاة الأكاديمي والمحلل السياسي الكويتي شفيق الغبرا

غيّب الموت الأكاديمي والمحلل السياسي الكويتي البارز الدكتور شفيق الغبرا عن عمر ناهز 68 عاماً، اليوم السبت، صراع مع المرض، وفقاً لوسائل إعلام كويتية.

وذكرت مصادر قريبة من الراحل أنه تعرض لوعكة صحية قبل عدة أيام، دخل على إثرها المستشفى، حيث طرأ تحسن على حالته الصحية، لكن صحته ساءت مجدداً مساء اليوم، ليتم الإعلان عن وفاته.

والراحل من مواليد الكويت عام 1953، ومن أصل فلسطيني، وحاصل على شهادة دكتوراه في العلوم السياسية مع تخصص في السياسات المقارنة، والإدارة العامة للمنظمات.

درّس الراحل العلوم السياسيّة في جامعة الكويت، وهو الابن الأكبر للدكتور وطبيب القلب الكويتي ناظم الغبرا.

وتولى الراحل عدة مناصب مهمة، منها مؤسس (جسور عربية) للاستشارات والتدريب، والرئيس السابق والمؤسس للجامعة الأمريكية، ومدير مركز الدراسات الإستراتيجية والمستقبلية في جامعة الكويت، ومدير المكتب الإعلامي الكويتي في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وكان كاتباً منتظماً في الصحافة العربية كصحيفة الحياة اليومية، ورئيس تحرير مجلة العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت.

كما حاضر الدكتور شفيق الغبرا في عشرات الجامعات ومراكز البحوث والجمعيات العالمية.

ومن أهم مؤلفاته ”فلسطينيون في الكويت.. الأسرة وسياسات البقاء“، و“من تداعيات احتلال الكويت“، و“إسرائيل والعرب: من صراع القضايا إلى سلام المصالح“، و“الولايات المتحدة والخليج: قراءة للمتغيرات الدولية ورؤية للمستقبل“، و“حياة غير آمنة: جيل الأحلام والإخفاقات“، و“الكويت: دراسة في آليات الدولة والسلطة والمجتمع“، و“النكبة ونشوء الشتات الفلسطيني في الكويت“، وغيرها.

وذكرت وسائل إعلام أن الدكتور شفيق الغبرا عانى كثيراً خلال آخر عامين من حياته في فترة العلاج من مرض السرطان، إلا أنه رغم ذلك ظل مداوماً على إجراء البحوث والدراسات ومقاومة المرض بشتى أشكاله.

وكان الراحل يعكف على مراجعة النسخة الإنجليزية من كتابه ”حياتي غير آمنة“، الذي صدرت طبعته العربية الأولى عام 2012.

وقال في أحد تصريحاته الصحفية: ”سأستمر في العمل طالما أنني قادر على الكتابة والتفكير“.