برلماني كويتي يثير جدلًا بامتناعه عن الوقوف أثناء أداء النشيد الوطني

أثار عضو مجلس الأمة الكويتي فايز غنام الجمهور جدلًا واسعًا، عقب تصرفه بشكل غريب أثناء حضوره الحفل الذي نظمته الهيئة العامة للبيئة، اليوم الأحد، بنقل أكثر من 42 مليون إطار تراكمت منذ العام 2004 في منطقة إرحية الواقعة داخل أراضي مشروع جنوب سعدالعبدالله الإسكاني إلى منطقة السالمي.

وظهر النائب ”الجمهور“ أثناء الحفل في الصف الأول إلى جانب نواب ومسؤولين في الهيئة العامة للبيئة أثناء أداء النشيد الوطني، حيث وقف الجميع ما عدا النائب الجمهور، الذي اعتاد على إثارة الجدل في الآونة الأخيرة بآرائه حول عدة قضايا في البلاد.

وشنَّ النشطاء هجومًا لاذعًا ضد النائب الذي زعم أن امتناعه عن الوقوف سببه شرعي، بحجة أن ”القيام تعظيمًا لأي سلام وطني أو علم وطني هو من البدع المنكرة، ومخالفة للتوحيد، لم تكن موجودة في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- ولا في عهد خلفائه الراشدين“.

وأضاف النائب في تصريح لصحيفة ”الراي“ الكويتية تعقيبًا على عدم قيامه أثناء النشيد الوطني، بأنه ”وفق فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء، فإن الوقوف منافٍ لكمال التوحيد الواجب، وإخلاص التعظيم لله وحده، وذريعة إلى الشرك، وفيه مشابهة للكفار، وتقليد لهم في عاداتهم القبيحة، ومجاراة لهم في غلوهم برؤسائهم ومراسيمهم“، بحسب تعابيره.

وزاد هذا التصريح من حدة الانتقادات ضده، حيث قال عضو مجلس الأمة السابق والمحامي عبد الله التميمي ”#النشيد_الوطني يا #فايز_الجمهور ليس نشيدًا راقصًا، ولا أغنية عشق وحب وغزل وغرام، النشيد الوطني هو تعبير عن الولاء والحب للوطن الذي احتواك ونشأت على ترابه، وإذا كان الموضوع دغدغة مشاعر الناس يا فايز، أُبشرك أنك خسرت وما ربحت!“.

ووصفت الكاتبة في جريدة ”الشاهد“ الكويتية الجازي السنافي تصرف النائب بـ ”السلوكيات الدخيلة“، وطالبت ”بوقفها ومنعها لأنها تحرض على عدم احترام الوطن، والعلم“.

كما أبدت ”السنافي“ استغرابها من امتناع النائب عن الوقوف للنشيد الوطني في حين استمع للمعازف، والموسيقى، المرافقة للنشيد أثناء الحفل.

وانتقد الإعلامي والمحلل السياسي عيد الفضلي ما قام به النائب، حيث قال في مقطع فيديو: ”إن كنت تعتقد أن وقوفك حرام فإن مجلس الأمة المفروض أن يكون حرامًا، ومواعدة النواب السابقين والناشطين الموجودين في تركيا بالعفو عنهم ثم نسيان قضيتهم حرام، والفساد حرام، وإن كنت تقلّد النائب السابق محمد هايف فقد سبق أن تم انتقاده لتصرفاته، وإن كنت ترفض القيام يجب عليك الامتناع عن حضور أي احتفال يتم فيه أداء النشيد الوطني“.

ورغم الانتقادات، فقد اتفق البعض مع تصرف النائب وامتناعه عن الوقوف، بزعم ”مخالفة الوقوف للشريعة الإسلامية، وعدم وجود نص قانوني يلزم المواطن بالوقوف للعلم“.

ويأتي هذا التصرف من النائب ”الجمهور“ بعد أسابيع من احتجاجه على إعلان أحد النوادي النسائية إقامة دورة لتعليم الفتيات الرقص الشرقي، ليتم على إثر ذلك الاحتجاج والرفض إغلاق النادي من قبل وزارة التجارة لبضعة أيام قبل أن يُعاد افتتاحه.