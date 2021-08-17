أمر السيسي بعلاجها.. الطفلة الفلسطينية بيان تتماثل للشفاء

كشفت وزيرة الصحة والسكان في مصر الدكتورة هالة زايد، عن آخر تطورات الحالة الصحية للطفلة الفلسطينية بيان محمود والتي أمر الرئيس المصري عبد الفتاح بعلاجها في مصر بعد استغاثة والدها نظرا لما تعانيه طفلته منذ ولادتها من مرض جلدي نادر.

وقالت وزيرة الصحة في بيان، إن الطفلة الفلسطينية ”بيان محمود“ تماثلت للشفاء، بعد تلقيها العلاج اللازم والمناسب لحالتها المرضية بمستشفى معهد ناصر بالقاهرة، والذي استقبلها يوم 1 أغسطس الجاري، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف البيان ”الطفلة كانت تعاني من مرض البثرية الصديدية، وهو نوع نادر من الصدفية، حيث بدأت تلقي العلاج المناسب لحالتها الصحية منذ اليوم الثالث لتواجدها بالمستشفى، فور إجراء جميع الفحوصات الطبية والتحاليل المعملية اللازمة لها“.

وأشارت وزيرة الصحة المصرية إلى أن الحالة الصحية للطفلة بدأت في التحسن خلال 7 أيام من تلقيها العلاج، موضحة أنه تم إجراء تحليل لعينة من جلد الطفلة مرتين بإشراف أساتذة الباثولوجي، والتي أظهرت أنها تعاني من مرض الصدفية من نوع البثرية الصديدية النادرة، ويُعد مرضًا مزمنًا، حيث تساهم الأدوية المعالجة للحالة على التحكم في نشاط المرض ومنع التهيج الذي يظهر على الجلد.

وتابعت أن الطفلة ستظل في المستشفى تحت الملاحظة الطبية لمدة تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين للاطمئنان على حالتها الصحية، حيث يتم متابعة الطفلة على مدار اليوم من خلال فريق طبي في تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجلدية، المناعة، التغذية).

ووجهت الوزيرة المصرية بمتابعة الحالة الصحية للطفلة بصفة دورية بعد عودتها إلى بلادها، سواء من خلال التواصل المستمر بين الفريق الطبي وذوي الطفلة للوقوف على تطورات حالتها الصحية، أو من خلال استقبالها مرة أخرى بمستشفى معهد ناصر لمتابعة حالتها.

يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد استجاب إلى استغاثة من مواطن فلسطيني بعلاج ابنته داخل مصر، والتي تبلغ 7 سنوات وتعاني منذ ولادتها من مرض جلدي نادر، ووجه بتقديم أفضل سبل الرعاية الطبية لها.