جدل في الكويت إثر إزالة مجسمات من محل تجاري بحجة مخالفتها الشريعة (صور)

أثار قرار وزارة التجارة الكويتية بإزالة مجسمات من أحد المحال التجارية بحجة ”مخالفتها للشريعة الإسلامية“، جدلاً واسعاً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في البلد الخليجي الذي اعتاد فيه تياران مختلفان في التوجهات الفكرية على الخلاف المستمر في الآراء تجاه قضايا جدلية يتم طرحها بين حينٍ وآخر.

وأزالت الوزارة المجسمات الموجودة في محل لإحدى الماركات العالمية، ويقع في مجمع 360 التجاري الموجود في منطقة جنوب السرة في محافظة حولي، عقب نشر مدونون صوراً للمجسمات ومناشدة الجهات المسؤولة لاتخاذ إجراءات بشأنها.

وزارة التجارة تُزيل مجسمات من محل تجاري بحجة مخالفتها الشريعة pic.twitter.com/d5JNuOGAkx — جريدة الجريدة (@aljarida) August 16, 2021

ورحَب نواب سابقون ونشطاء بإزالة هذه المجسمات التي قيل بأنها تمثل ”فينوس آلهة الحب“، وهي رمز للبضاعة الجديدة في المحل التجاري، وفق ما ذكره نشطاء نقلاً عن إحدى الموظفات في المحل المعني.

وكان النائب السابق محمد هايف المطيري، الأمين العام لتجمع ثوابت الأمة، من أوائل المرحبين بإزالة هذه المجسمات، حيث قال ”شكرا جزيلا للإخوة في الرقابة والتفتيش في وزارة التجارة وإن كان هذا واجبهم على إزالة هذه التماثيل التي يزعم بأنها آلهه للحب في تقليد أعمى وعمى بصيرة مع جشعٍ تجاري لايفرق بين الحلال والحرام“.

ووافق وجهة نظر النائب عدد من النشطاء الذين أيدوا خطوة الوزارة بإزالة هذه المجسمات، قائلين ”بأن وجود هذه المجسمات مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية وأن إزالتها واجبة“.

وعلى الجانب الآخر، شنَ مدونون هجوماُ لاذعاً ضد النائب السابق المطيري وانتقدوا الإجراء الرسمي بإزالة هذه المجسمات.

وأبدى الإعلامي محمد طلال السعيد استغرابه من الربط بين المجسمات الموجودة والعقيدة الإسلامية، قائلاً ”بيربيري ماركة عالمية، وجود التماثيل لا يعني المساس بالعقيدة الاسلامية هذا الكولكشن مالهم وهذي رمزيته، يا سيدي انت شكو؟ تلبس بيربيري؟ تدل 360؟ انا كمسلم اذا مريت بعبد آلهة الحب مثلاً ولا بشك بديني؟ لاحول ولا قوة الا بالله“.

وانتقد الإعلامي محمد أحمد الملا إزالة هذه المجسمات، مشيراً بذات الوقت إلى ”أن الكويت التي أزالت هذه التماثيل عقب رفض النشطاء بمواقع التواصل لها، هي ذاتها الدولة صاحبة رؤية ٢٠٣٥ لاستقطاب المستثمرين الأجانب و رؤوس الأموال الغربية“.

وسبق أن أثيرت قضية مشابهة عام 2018، حيث ثار سجالاً شارك فيه نواب ودعاة ونشطاء عقب قيام أحد المحلات في الكويت بصناعة مجسمات وتماثيل على هيئة البشر من خلال تقنية عالية تخرج صوراً مجسمة لأي شخص للاحتفاظ بها كذكرى، ما أثار حفيظة البعض تجاهها وتسميتها بـ ”الأصنام“، قبل أن يتم إغلاق المحل.