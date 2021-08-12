السعودية.. دمج مدارس تحفيظ القرآن الكريم بالتعليم العام

قالت وسائل إعلام سعودية، ومعلمون وإداريون في مدارس المملكة، إن إدارات التعليم في المناطق بدأت العمل على ضم عدد من مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية المنتشرة في البلاد، إلى مدارس التعليم العام قبيل انطلاق العام الدراسي.

وإلى جانب مدارس التعليم التقليدية، توجد في المملكة منذ عقود مدارس لتحفيظ القرآن الكريم للبنين والبنات بشكل منفصل، يتم في مراحلها الثلاث: الابتدائية والمتوسطة والثانوية، تدريس المقررات الدراسية ذاتها في التعليم العام مع إضافة حصص القرآن الكريم والتجويد.

وقالت صحيفة ”سبق“ المحلية، إن وزارة التعليم وجّهت عبر تعاميم داخلية لجميع إدارات التعليم في مناطق المملكة الـ 13، بدمج مدارس تحفيظ القرآن الكريم بالمرحلتين الثانوية والمتوسطة في مدارس التعليم العام لتصبح تحت إدارة واحدة ابتداء من الفصل الحالي.

وأضافت الصحيفة أن التعميم وجّه _أيضا_ بضم جميع الطلاب والطالبات والهيئات التعليمية والإدارية في مدارس التحفيظ إلى التعليم، وأكد جميع مديري مدارس التحفيظ بحصر ملفات الطلاب والطالبات وتسليمها لإدارة مدارس التعليم العام التي تم نقل الطلاب إليها.

ولم تصدر وزارة التعليم إعلانا رسميا بقرار الدمج، كما أن صحيفة ”سبق“ عادت وحذفت الخبر من موقعها الإلكتروني بعد ساعات من نشره، لكن معلمين وإداريين في مدارس المملكة تداولوا صورا لقرارات إدارية رسمية تضم قوائم بأسماء المدارس التي تم دمجها.

كما أعلنت إدارات تعليم بشكل رسمي عن دمج عدد من مدارس التحفيظ، وبينها إدارة تعليم حفر الباطن، التي أعلنت عن دمج خمس مدارس تحفيظ في المرحلتين المتوسطة والثانوية مع مدارس التعليم العام في مبنى واحد، وإدارة واحدة.

وقال فيصل العمراني، وهو معلم وإعلامي سعودي في منطقة تبوك، عبر تويتر، إن ثانوية الشاطبي للتحفيظ تم دمجها مع ثانوية بدر في تبوك ضمن خطوة لوزارة التعليم بضم مدارس التحفيظ إلى التعليم العام.

ووفقا لقرار إداري حديث منسوب لإدارة تعليم منطقة الحدود الشمالية، تم تداول صورة له في تويتر، فقد تم دمج ست مدارس تحفيظ متوسطة وثانوية بمدارس تعليم عام في المنطقة.

وتداول مغردون سعوديون صورا لقرارات تشمل مناطق أخرى بينها الرياض (العاصمة)، لكن لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها.

ويدرس طلاب مدارس التعليم العام، القرآن الكريم والشريعة الإسلامية بجانب باقي مواد المنهج التي تضم الرياضيات والعلوم الاجتماعية والمواد العلمية وغيرها، فيما تتوسع مدارس التحفيظ في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، بتدريس القرآن الكريم تلاوة وحفظا وتجويدا وتفسيرا، بجانب تدريسها منهاج التعليم العام.

ويصبح المنهج في المرحلة الثانوية بمدارس تحفيظ القرآن الكريم، مثل الأقسام الأدبية والشرعية في المدارس العامة، مع زيادة حصص القرآن وإضافة مادة القراءات وعلوم القرآن.