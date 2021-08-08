بيع صقر سعودي بـ 72 ألف دولار

حقق المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، السبت، صفقة قياسية لبيع صقر نادر بمبلغ 270 ألف ريال، في ثاني ليالي المزاد المباشر، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم شمال مدينة الرياض، ليكون أغلى صقر إنتاج سعودي (حرّ من حرّ) كما يعدّ الأغلى على مستوى مزارع الشرق الأوسط.

وكان الصقر القادم من مزرعة العرادي السعودية للصقور قد شهد منافسة قوية للظفر به، ويبلغ طوله 17 إنشًا ونصف إنش، وعرضه 17 إنشًا إلا ربع، ووزنه 1105 جرامات، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وأُرسي المزاد على الصقار السعودي متعب منير العيافي بمبلغ 270 ألف ريال (72 ألف دولار)، كاشفًا أنه سيسميه ”رغوان“، ويستهدف من خلاله خوض شوط مسابقة المزاين المخصص لصقور الإنتاج المحلي، والذي يمنح صاحب أجمل صقر جائزة قدرها 300 ألف ريال، والمركز الثاني 200 ألف ريال، والثالث 100 ألف ريال.

وبيَّن العيافي أنه اكتسب هواية الصقارة من عائلته التي توارثتها أبًا عن جد، كاشفًا أنه حصد بطولات في مسابقات جمال الخيل، و يسعى للمنافسة على بطولات مزاين الصقور، في الحدث الأضخم من نوعه، مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي دخل موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية مرتين متتاليتين، وتنطلق نسخته الرابعة في 28 نوفمبر ويستمر حتى 16 ديسمبر المقبل.

وفي 2019 تم بيع صقر – وهو فرخ شاهين – بسعر كان يعد الأعلى في منطقة الخليج العربي، وفق ناشطين، بعد طرح عملية بيعه في مزاد علني بمدينة عرعر في المملكة العربية السعودية.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي إعلان منفذ عملية البيع في المزاد عن السعر الذي وصل إليه الشاهين، والبالغ 610 آلاف ريال (164,700 دولار)، وانتظر منفذ البيع، بحسب العادة، وقتًا قبل إعلان إتمام عملية البيع، حيث قام بعد انقضاء المدة المحددة برمي ”غترته“ باتجاه الشخص صاحب المبلغ المطروح، معلنًا بيع الشاهين.

وتمكن نادي الصقور السعودي في فترة قياسية من تنظيم آلية بيع وشراء الطيور، من خلال فعالياته التي نظمها منذ تأسيسه، وجمعت تحت سقف واحد الصقارين والطواريح والمهتمين، في بادرة يعوّل عليها محبو هذا الطائر الشجاع بأن تمهد الطريق لمزيد من المزادات التي تخدم سوق الصقور والهواة داخل المملكة وخارجها.

وكان النادي، الذي تأسس في العام 2017، قد نظم مزادات مصغرة كجزء من فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي، الذي نظم بدورتين وخصص أياماً محددة لإقامة مزادات بيع الطيور، قبل أن تتكلل الفكرة بإقامة مزاد مخصص للصقور المطروحة محلياً.