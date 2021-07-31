نجوم الخليج يودعون انتصار الشراح بكلمات مؤثرة

ترك رحيل الفنانة الكويتية القديرة انتصار الشراح، يوم السبت، حالة من الحزن لدى أصدقائها في الوسط الفني الكويتي خاصة، وفي منطقة الخليج العربي والعالم العربي عامة، فضلاً عن حالة الفراغ الكبير بخسارتها على الصعيد الفني ككل، كونها واحدة من نجمات الفن الذين تركوا بصمة على مدار سنوات.

وقدمت انتصار الشراح، على مدار مشوارها الفني الحافل، العديد من الشخصيات في أكثر من 80 مسلسلا دراميا، فهي ”‏بنت شارد بن جمعة“ التي لا تعرف الإنجليزية، و“مرزوقة سيسم“ الطربية سمراء اللون، و“أمل“ التي جمعت عش الزوجية، و“أم علي“ التي انتخبها صوت الضمير، و“نهلة“ التي بخرت المدير، و“الكبيرة“ التي لم تتكبر على الصغير.

وبكلمات مؤثرة عبرت عن الموت والوجع على رحيل انتصار الشراح التي فارقت عالمنا عن عمر ناهز 58 عاما، تنوعت كلمات نجوم الفن في نعيهم، حيث القوة تختلط مع وجع الفراق، ووخز الحنين، وكأن الكلمات تخرج من قرارة النفس، دون مراحل تفكير.

وللفنانة انتصار الشراح ذكريات جمة مع الفنان الكويتي داوود حسين، إذ كان وداعه لها نابعا من الزمالة والأخوة، فكتب في منشور عبر حسابه في موقع ”انستغرام“، تعليقا على صورتها: ”إلى جنات الخلد أختي العزيزة.. لا أجد كلمات توفي حقك خلال سنوات علاقة الأخوة والزمالة والابتسامة التي جمعتنا..“.

وتابع داوود حسين: ”أعذريني لا أجيد التعبير في أوقات الصدمات.. لا أصدق أنني أنعيك وأطلب لك الرحمة والمغفرة من العلي القدير وأن تكوني في جناته مع الصديقين والأبرار والشهداء.. أم سالم أختي الغالية.. يرحمك الباري ويثبتك عند السؤال.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفاتحة على روحها الطاهرة..“.

وقال الفنان الكويتي طارق العلي، في منشور عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“: ”انتقلت إلى رحمة الله تعالى الفنانه العزيزة الغالية القديرة انتصار الشراح رحمها الله سائل المولى عز وجل أن يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان، ‏إنا لله وإنا إليه راجعون“.

وقالت الفنانة نوال الكويتية، في تغريدة عبر حسابها في موقع ”تويتر“: ”‏خالص العزاء لأسرة الراحلة العزيزة على الجميع الفنانة انتصار الشراح.. الله يرحمها ويغفر لها ويمسح على قلوبكم حبايبي وعسى مثواها الجنة اللهم آمين.. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

خالص العزاء لأسرة الراحله العزيزه عالجميع الفنانه انتصار الشراح 🇰🇼الله يرحمها ويغفرلها ويمسح علي قلوبكم حبايبي وعسى مثواها الجنه اللهم آمين إنا لله وإنا إليه راجعون #انتصار_الشراح pic.twitter.com/spJPdoWVnw — نوال الكويتية (@NAWALalq8iya) July 31, 2021

وعقب النجم الكويتي عبدالله الرويشد كاتبا كلمات عبر حسابه في موقع ”تويتر“، قائلا: ”الله يرحمك ويغفر لك يا أم سالم، الفنانة الحبيبة العزيزة على قلوبنا انتصار الشراح إنا لله وإنا إليه راجعون“.

الله يرحمك ويغفر لك يا ام سالم

الفنانة الحبيبة العزيزة على قلوبنا#انتصار_الشراح

انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/lHoTKdVOql — عبدالله الرويشد (@Ruwaishid_com) July 31, 2021

ودوّن المستشار السعودي تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، تغريدة عبر حسابه في موقع ”تويتر“، قائلا: ”تعازينا الصادقة لعائلة ومحبي الفنانة القديرة #انتصار_الشراح في دولة #الكويت الشقيقة والوطن العربي الكبير.. سائلاً الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته.. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

تعازينا الصادقة لعائلة ومحبي الفنانة القديرة #انتصار_الشراح في دولة #الكويت الشقيقة والوطن العربي الكبير … سائلاً الله أن يتغمد الفقيده بواسع رحمته ومغفرته… إنا لله وإنا إليه راجعون🙏🏻 pic.twitter.com/fDSo35HxU8 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) July 31, 2021

وغردت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، عبر حسابها في موقع ”تويتر“: ”‏⁧#انتصار_الشراح⁩ ‏اللهم ارحم انتصار الشراح واغفر لها واجعل ما أصابها كفاره لها‏ اللهم ارحم من كانت ترسم البسمة على وجوهنا.. اللهم الهم ذويها ومحبينها الصبر والسلوان اللهم ارحمها وتجاوز عنها وثبتها عند السؤال“.

#انتصار_الشراح اللهم ارحم انتصار الشراح و اغفر لها و اجعل ما اصابها كفاره لها

اللهم ارحم من كانت ترسم البسمة على وجوهنا.. 💔 اللهم الهم ذويها ومحبينها الصبر و السلوان اللهم ارحمها وتجاوز عنها وثبتها عند السؤال pic.twitter.com/EKEmcNI9GJ — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) July 31, 2021

وتركت الفنانة العُمانية فخرية خميس تعليقا عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“، قالت فيه: ”إنا لله وإنا إليه راجعون.. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. تعازي ومواساة للكويت والفن الخليجي ولأسرتها الكريمة في الفقيدة الغالية #ام_سالم #انتصار_الشراح الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته“.

كما نشرت الفنانة العُمانية بثينة الرئيسي صورة انتصار الشراح عبر حسابها في موقع ”انستغرام“، وكتبت تقول: ”لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. انتقلت إلى رحمة الله الفنانة العزيزة جداً على قلوبنا انتصار الشراح.. نسأل الله أن يرحمها برحمته الواسعة.. وربي يصبر قلوب أهلها إنا لله وإنا إليه راجعون“.

وبادرت الفنانة البحرينية هيفاء حسين بالنعي عبر حسابها في موقع ”انستغرام“، فكتبت في تعليق على صورة انتصار الشراح، قائلة: ”لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله والله التعزية مؤلمة لكن ما نقول إلا الله يرحمها ويغفر لها وعزائي لأسرة الغالية أم سالم ولكل الوسط الفني الخليجي والكويتي بشكل خاص.. إنا لله وإنا إليه راجعون #انتصار_الشراح“.

وحرصت الفنانة البحرينية شذى سبت على تدوين كلمات النعي عبر حسابها في موقع ”انستغرام“، فكتبت: ”الله يرحمها ويغفر لها ويثبتها عند السؤال ويسكنها فسيح جناته ويصبر أهلها #انتصار_الشراح“.

وكانت الفنانة الكويتية انتصار الشراح مرت بصعوبات صحية على مدار العامين الأخيرين، وأجرت عدة عمليات جراحية، وكانت تحاول العلاج في الخارج، إلا أنها لم توفق في المرة الأولى في الولايات المتحدة، قبل أن يتم توفيق أوضاعها لتلقي العلاج في لندن حيث سافرت في 13 يوليو الجاري.

يذكر أن أزمة انتصار الشراح الصحية تفاقمت عندما أجرت عملية جراحية في الأمعاء، في نوفمبر 2020، حيث ساءت حالتها الصحية، وتم نقلها إلى العناية المركزة في المستشفى الأميري حينها.