السلطات اللبنانية تحبط محاولة تهريب 4 أطنان من "الحشيش المخدر" إلى مصر

أعلنت قوات الأمن اللبنانية، عن إحباط تهريب 4 أطنان من مخدر الحشيش معبأة في صناديق حديد، كانت في طريقها من ميناء صيدا جنوبي لبنان، إلى ميناء الأسكندرية في مصر، وذلك عبر إحدى البواخر التجارية، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وحسب الوكالة، فإن ”قوات الأمن أحبطت، الجمعة 21 الشهر الجاري، تهريب 4 أطنان من مخدر الحشيش، كانت معدة بصناديق حديدية مصفحة داخل حمولات من حديد الخردة، مصدرها منطقة البقاع“.

يُذكر أن وزارة الداخلية السعودية، اتخذت قرارا بمنع دخول الفواكه والخضراوات القادمة من لبنان، ونقلها عبر أراضيها، إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات لإيقاف عمليات تهريب المخدرات، الممنهجة ضد المملكة.

وقالت الوزارة، إن ”الجهات المعنية في المملكة لاحظت تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها لبنان، أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية، وتستخدم المنتجات اللبنانية لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة“.