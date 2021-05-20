أوباما يقول إنه طلب تفسيرا لكائنات فضائية مجهولة حين تولى الرئاسة

أشار الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما إلى وجود أجسام طائرة مجهولة الهوية، موضحا أن هناك لقطات عديدة لمثل تلك الأجسام دون وجود أي تفسير لها.

وقال أوباما مازحا في برنامج تلفزيوني إن ”الولايات المتحدة ليس لديها عينات من مخلوقات غريبة ومركبات فضائية في المختبرات“.

لكن الرئيس السابق أقر بوجود أجسام فضائية، دون نمط يمكن تفسيره، مضيفا: ”هناك سجلات ولقطات لأجسام مجهولة الهوية لا تستطيع الولايات المتحدة تفسيرها“.

وفي مقابلة مع برنامج ”العرض الأخير“ الذي يعرضه تلفزيون ”سي بي أس“ الأمريكي ويقدمه المذيع جيمس كوردون، كشف أوباما أنه عندما تولى منصبه رئيسا للولايات المتحدة عام 2008 سأل عما إذا كان هناك مختبر للمخلوقات الفضائية.

وقال: ”حسنا، سألت بعد تولي منصبي: هل يوجد مختبر في مكان ما حيث نحتفظ بالعينات الفضائية وسفن الفضاء، أجروا القليل من البحث، وكانت الإجابة لا“.

وجاءت تعليقات أوباما بعد أيام قليلة من كشف الطيارين الأمريكيين عن رؤية ظواهر جوية مجهولة قبالة سواحل ولاية فيرجينيا كل يوم لمدة تزيد عن عامين.

وأوضح أوباما في البرنامج مساء أمس الثلاثاء: ”ما هو صحيح – وأنا في الحقيقة جاد هنا – هو أن هناك لقطات وسجلات لأجسام في السماء لا نعرف ما هي بالضبط، ولا يمكننا شرح كيف تتحرك أو طريقة مسارها. لم يكن لديها نمط يمكن تفسيره بسهولة“.

وتابع: ”لا يزال الناس يأخذون على محمل الجد مشاهدات أجسام فضائية مجهولة، وكثيرون يحاولون إجراء تحقيق ومعرفة ماهية ذلك“.

وخلال مناقشات غير رسمية في البرنامج أثارها سؤال من الموسيقي والممثل الكوميدي الأمريكي ريجي واتس، سأله أوباما مازحا عما إذا كان واتس في الواقع مخلوقا فضائيا، ما أثار ضحك المشاركين.

ومن المقرر الشهر المقبل الكشف عن تقارير غير سرية عن الأجسام الطائرة المجهولة في مجلس الشيوخ الأمريكي بناء على طلبه.

ولطالما أثارت ظاهرة الأجسام الفضائية المجهولة الناس في جميع أنحاء العالم، ولكن غالبا ما يُنظر إليها على أنها مجرد نظريات غير واقعية وتآمرية، فيما يشير العديد إلى أن المشاهدات هي دليل على وجود حياة غريبة على الأرض.