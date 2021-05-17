تقرير: تركيا تحولت لأكبر مكب للنفايات البلاستيكية الأوروبية

قالت منظمة ”السلام الأخضر“ البريطانية، إن تركيا أصبحت أكبر مكب للنفايات البلاستيكية القادمة من أوروبا، وثاني أكبر بلد حول العالم تعتمده الدول الصناعية كمكان متاح لنفاياتها.

وأضافت المنظمة في تقرير لها صدر يوم الإثنين، أن تركيا ”تستورد النفايات البلاستيكية بدعوى إعادة تدويرها، لكنها تحرق بعضها بشكل غير قانوني أو أنها تُشاهدها ملقاة على جوانب الطرق“.



وأشار التقرير إلى أن ”حوالي 40% – أو 210،000 طن، من صادرات المملكة المتحدة من النفايات البلاستيكية تم إرسالها إلى تركيا العام الماضي، وبدلا من إعادة التدوير ، رأى المحققون بعضًا منها ملقى على الطرق في الحقول والممرات المائية“.

وأضافت المنظمة أنها ”قامت بالتحقيق في 10 مواقع في جميع أنحاء جنوب تركيا ووجدت أكياسا وعبوات بلاستيكية من محلات السوبر ماركت وتجار التجزئة في المملكة المتحدة“.

وتابع التقرير أنه ”تم العثور أيضا على عبوات لاختبار لقاحات لفيروس كورونا، مما يشير إلى أن عمر النفايات أقل من عام“.

وأشار إلى أن المملكة المتحدة ”تولد نفايات بلاستيكية لكل شخص أكثر من أي دولة أخرى باستثناء الولايات المتحدة“.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“ يوم الإثنين، أن تركيا وماليزيا وبولندا تلقت أكبر كميات من صادرات النفايات البلاستيكية من المملكة المتحدة في عام 2020.

وأضافت ”بي بي سي“ أن تركيا تلقت ما يقرب من 40% من صادرات المملكة المتحدة من النفايات البلاستيكية في عام 2020 بزيادة قدرها 18 ضعفا منذ عام 2016، عندما تم إرسال 12000 طن.

كما أرسلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 20 مرة نفايات بلاستيكية إلى تركيا العام الماضي مقارنة بعام 2016.

وقال نيهان تيميز أتاس، مدير مشاريع التنوع البيولوجي من منظمة غرينبيس المتوسطية ومقرها تركيا، إن ”حوالي 241 شاحنة من النفايات البلاستيكية تأتي إلى تركيا كل يوم من جميع أنحاء أوروبا وتغمرنا“.

وأضاف: ”بقدر ما يمكننا أن نرى من البيانات والميدان، ما زلنا أكبر مكب للنفايات البلاستيكية في أوروبا“.