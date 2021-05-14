السعودية تسمح بعودة الشيشة والمعسلات

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، أنها قررت السماح بتقديم الشيشة والمعسلات مجددًا في المقاهي ابتداءً من الخامس من شهر شوال الجاري.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:“ابتداءً من 5 شوال.. السماح بعودة الشيشة والمعسلات“.

وأضافت الوزارة أن القرار يقضي بـ“اقتصار دخول المقاهي على المحصنين وفق الحالة في تطبيق توكلنا (من تلقوا لقاح كورونا)، ويشترط للخدمة التباعد، وعدم تجاوز 5 أشخاص على الطاولة“.

وأشارت إلى أنه“في حال رغبة المنشأة بوجود عامل غير محصن بالمقهى، يتوجب حصوله على نتيجة سلبية لفحص كورونا لا تتجاوز مدتها 7 أيام على حساب المنشأة في الشهر الأول بعد التطبيق، ولا يُسمح بعد تاريخ 1442/11/5 بوجود العاملين غير المحصنين“.

وأشارت الوزارة إلى أنه“يمنع تقديم الشيشة في الأماكن المغلقة، وعدم استخدامها إلا لشخص واحد فقط، حيث لا تُعطى لشخص آخر في نفس اليوم“.

واشترطت الوزارة تزويد المحال بكاميرات مراقبة عند المداخل والجلسات الخارجية والداخلية، وفي حال طلب التسجيلات من قبل الجهات الرقابية على المحل تقديمها لها.