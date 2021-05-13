تعرف على 4 مسلسلات ستُعرض أجزاء جديدة منها في رمضان المقبل

انتهى موسم دراما رمضان 2021، ومعه ترك بعض صناع المسلسلات نهايات مفتوحة تمهيدا للعمل على جزء ثان، وبعضهم أعلن عن جزء ثان أو ثالث، يتم العمل عليهم خلال الفترة المقبلة للعرض في موسم دراما رمضان 2022.

وفي السطور التالية نرصد أبرز المسلسلات التي سيراها الجمهور في أجزاء أخرى خلال دراما رمضان المقبل.

الاختيار

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل ”الاختيار“، عن إنتاج جزء ثالث من العمل يتم عرضه في دراما رمضان 2022، بينما لم يتم الكشف عن بطل العمل حتى الآن لاسيما وأن جزأيه السابقين تم عرضهما بأبطال مختلفين.

https://www.facebook.com/tamer.mursi.79/posts/2920019601604893?__cft__[0]=AZXG43aMrqlR6FyxbHnKjX44KSvdWoazuGo_vefHzijvLTfAXz35dmcGxubsMee-cyjcBPaSXBD6d9sOD6SybXwDevrpfZrWXFvLPktcd1lkQeIExy6awenR66C8w8IV-I10NTOnheas517Bp5rXrsQm5_RAlaRIrIr_2jjfbHLy2A&__tn__=%2CO%2CP-y-R

وقال المنتج المصري تامر مرسي، في منشور له عبر حسابه في موقع ”فيسبوك“: ”إلى اللقاء في #الاختيار_3 رمضان 2022 إن شاء الله #تحيا_مصر #مصر_العظمى #المتحدة_تخوض_معركة_الوعي“.

أمينة حاف

ترك المسلسل الكويتي ”أمينة حاف“، انطباعا قويا لدى المشاهدين وسط إشادة بالحالة الكوميدية التي صنعها نجوم العمل وهو ما جعل الحديث يدور في إطار إمكانية وجود جزء ثان من العمل.

وفي تصريحات تلفزيونية كشف الكاتب علي الدوحان، مؤلف المسلسل، حقيقة وجود جزء ثان منه، موضحا أن الفكرة موجودة لكنها مرهونة برد فعل الجمهور على الحلقة الأخيرة وموافقة جميع الفنانين المشاركين.

وأوضح أنه انتهى بالفعل من كتابة أول حلقتين من الجزء الثاني للمسلسل، مشيرا إلى أنه سوف يرسلهم لكل فريق العمل بعد عيد الفطر مباشرة، مؤكدا أن عمل الجزء الثاني يتوقف فيه على موافقة الجميع دون استثناء.

هجمة مرتدة

كشف تامر مرسي عن التحضير لجزء ثان من مسلسل ”هجمة مرتدة“، الذي عرض في جزئه الأول وقام ببطولته أحمد عز، في رمضان المنصرم.

وكتب تامر مرسي، في منشور له عبر ”فيسبوك“: ”لسه الحكاية مخلصتش إلى اللقاء في #هجمة_مرتدة_2 #تحيا_مصر #مصر_العظمى #المتحدة_تخوض_معركة_الوعي“.

https://www.facebook.com/photo?fbid=2920136694926517&set=a.1620531454887054

عشرين عشرين

أعلنت نادين جابر كاتبة مسلسل ”عشرين عشرين“ عن وجود جزء ثان من العمل وسيتواصل فيه الصراع موضحة عبر حسابها الخاص في موقع ”إنستغرام“ أن ”صافي لم يمت! والنهنهة بينه وبين النقيب سما لم تنته بعد“.

وتابعت نادين جابر قائلة: ”الصراع ما زال مستمرا بين الخارجين عن القانون والمسؤولين عن تنفيذه“، معلنة عن جزء ثان من المسلسل يتم عرضه في دراما رمضان 2022.

https://www.instagram.com/p/COx1zswBdAL/