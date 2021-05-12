المغرب يمنع صلاة العيد رسميا

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية يوم الثلاثاء، أنه تقرر عدم إقامة صلاة عيد الفطر سواء في المصليات أو المساجد.

وعزت في بلاغ رسمي القرار إلى التدابير الاحترازية من عدوى وباء كورونا، مشيرة إلى التوافد الذي يتم عادة في هذه المناسبة، وصعوبة توفير شروط التباعد.

وخيب القرار آمال فئة مهمة من المغاربة كما ظهر في التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كانت تتمنى أن تشمل أخبار تخفيف الإجراءات الاحترازية المتوقع بعد شهر رمضان ، صلاة العيد كتعويض عن الحرمان من صلاة التراويح طيلة الشهر الكريم ، خصوصا في ظل تراجع أرقام الإصابات بـ“كوفيد 19″ المعلن عنها بالمملكة.

وسجل المغرب يوم الثلاثاء 242 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات، ليرتفع عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 514164 إصابة و9083 وفاة.