تراجع وفيات حوادث السير في السعودية لأكثر من النصف

قال مسؤول سعودي، السبت، إن المملكة التي كانت واحدة من أكثر الدول التي تسجل وفيات بحوادث السير في العالم، استطاعت في غضون خمس سنوات، خفض نسبة الوفيات لأكثر من النصف.

وكان رئيس برنامج التحول الوطني، محمد التويجري، يتحدث في مؤتمر حكومي بمناسبة مرور خمسة سنوات على ”رؤية 2030″، وهي خطة تنمية وتطوير عملاقة، عندما قال إن عدد الوفيات السنوية انخفض من تسعة آلاف إلى نحو أربعة آلاف وفاة.

وأوضح التويجري أن عدد وفيات حوادث السير انخفض بنسبة 51 بالمئة من خلال تطوير منظومة المرور والسياسات التي أطلقت لخفض عدد الحوادث والوفيات الناجمة عنها.

وجاءت تصريحات التويجري، بعد نحو ثلاثة أسابيع من إعلان وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، انخفاض نسبة أعداد الحوادث الجسيمة خلال السنوات الماضية بنسبة 34 بالمئة.

وبين الوزير أن ذلك الانخفاض قاد إلى تراجع أعداد الوفيات المرورية من 28 وفاة لكل 100 ألف نسمة سنوياً، لتصبح مؤخراً 13.5 وفاة لكل 100 ألف نسمة.

وتضمنت ”رؤية 2030“ أهدافاً في مجال السلامة المرورية بجانب أهدافها في خفض نسبة البطالة وتوفير منازل للسعوديين وتنويع الاقتصاد.

وقبل البدء بتلك الخطة الحكومية، كانت وسائل الإعلام المحلية، تزدحم يومياً بأخبار وفيات حوادث المرور التي تشهدها المملكة، لا سيما على الطرق السريعة، قبل أن ينجح القائمون على الخطة في تحقيق أهدافها بالفعل.

وتقول تقارير محلية، إن أكثر الحوادث تقع بسبب أخطاء العنصر البشري وخاصة السرعة على الطرق الخارجية بين المدن، إضافةً إلى قطع الإشارة وقيادة غير المؤهلين للقيادة واستخدام المركبات لغير ما أُعدت له مثل التفحيط.