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دراسة: المستطيلات الحجرية المنتشرة في السعودية أقدم موقع طقوسي على وجه الأرض
تاريخ النشر: 01 مايو 2021 13:17 GMT
تاريخ التحديث: 01 مايو 2021 13:25 GMT

دراسة: المستطيلات الحجرية المنتشرة في السعودية أقدم موقع طقوسي على وجه الأرض

كشف خبراء أن الهياكل الحجرية المنتشرة في شمال غرب المملكة العربية السعودية، تعتبر أقدم موقع طقوسي معروف على وجه الأرض. وأوضح الباحثون الذين يدرسون هذه الهياكل

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المصدر: إيناس السيد - إرم نيوز

كشف خبراء أن الهياكل الحجرية المنتشرة في شمال غرب المملكة العربية السعودية، تعتبر أقدم موقع طقوسي معروف على وجه الأرض.

وأوضح الباحثون الذين يدرسون هذه الهياكل المعروفة باسم mustatils أن تاريخها يعود لحوالي 7000 عام، مما يجعلها أقدم بآلاف السنين من صخور ستونهنج في بريطانيا وأهرامات الجيزة في مصر، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ووجد الفريق أكثر من 1000 هيكل من خلال مسح المنطقة بواسطة طائرات الهليكوبتر، وهو رقم أكثر من ضعف التقديرات السابقة.

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وتبين أن هذه الهياكل كانت تُستخدم أثناء الطقوس الخاصة بعبادة الماشية، والذين كانوا يذبحون الأبقار والماعز والأغنام من أجل إلههم غير المعروف.

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وكانت قد حظيت هذه الهياكل باهتمام ضئيل، عندما تم اكتشافها لأول مرة في السبعينيات، ورجحت الدراسات السابقة أن هذه الهياكل كانت تستخدم كحظائر للماشية، إلا أن جدرانها كانت منخفضة جدا، بحيث لا يمكن إحاطة الحيوانات بها.

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وفي الدراسات الأخيرة، أشار الباحثون إلى أنهم يعتقدون أن هذه الأماكن كانت تستخدم في الشعائر الدينية، حيث وجدت بقايا من أبقار وأغنام وماعز وقرون غزال وجماجم في أحد الهياكل، تشير إلى أنه تم استخدام الحيوانات في طقوسهم.

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