مصر.. تشييع جثمان الشيخ حافظ سلامة "قائد المقاومة الشعبية" في السويس (فيديو وصور)‎

شيعت حشود من المصريين جنازة قائد المقاومة الشعبية في محافظة السويس، الشيخ حافظ سلامة، اليوم الثلاثاء، من المسجد الكبير إلى مقابر العائلة.

وشارك الآلاف من أهالي منطقة السلام بمحافظة السويس، في تشييع جثمان الشيخ حافظ سلامة، الذي رحل أمس الإثنين، بعد أيام من تعرضه لوعكة صحية.

وتوفي الشيخ حافظ سلامة، أمس الإثنين، عن عمر ناهز 92 عاما، داخل مستشفى الدمرداش بالعاصمة القاهرة، حيث كان يعاني من عدم انتظام في ضربات القلب، وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم، وصلت لـ70%.

ويعتبر سلامة أحد أهم السياسيين المصريين الذين كان لهم باع كبير في مقاومة الاحتلال الإنجليزي في مصر وخروج إسرائيل من سيناء، وذلك بعد حرب 1973، بالإضافة لمشاركته في أبرز ثورات الوطن العربي في مصر وليبيا وسوريا، والانتفاضة الثالثة بفلسطين.

ولد حافظ سلامة في 6 ديسمبر 1925، وعمل في الأزهر واعظا، وأصبح مستشارا لشيخ الأزهر لشؤون المعاهد الأزهرية حتى 1978، ثم أحيل إلى التقاعد.

وتعد قيادة الشيخ حافظ سلامة لعمليات المقاومة الشعبية في مدينة السويس بدءا من يوم 22 أكتوبر 1973 هي المحطة الأهم في حياته، حيث تسللت إسرائيل إلى غرب قناة السويس في منطقة ”الدفرسوار“ القريبة من الإسماعيلية؛ بهدف حصار الجيش الثالث الميداني بالضفة الشرقية للقناة، وتهديد القاهرة واحتلال مدينة السويس.

وقام الشيخ حافظ سلامة ومعه عدد من القيادات، وأبناء المدينة برفض تسليم المدينة واستمرار المقاومة، ووقف الشيخ حافظ سلامة على منبر مسجد الشهداء ليعلن بدء عمليات المقاومة رغم ما تعرضت له المدينة من حصار شديد من القوات الإسرائيلية.