من هو الطيار المصري الراحل أشرف أبو اليسر؟

تصدر اسم الطيار المصري أشرف أبو اليسر، الذي وافته المنية، اليوم السبت، موقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، وذلك حتى رحيله؛ بسبب أزمته الشهيرة مع الفنان محمد رمضان.

وولد الطيار أشرف أبو اليسر عام 1958 بالقاهرة، والتحق بالثانوية الجوية في عام 1971 وهو في عمر 13 عاما، وبسبب تفوقه الدراسي، عمل مدرسا بالكلية الجوية خلال الفترة من 1977 حتى 1988، ولكنه أصيب بقرحة شديدة بمعدته خضع على إثرها لعملية جراحية جعلته يخرج على المعاش مبكرا؛ لأسباب طبية في سن الـ 42 عاما من عمره.

وفي عام 1999م عاد لممارسة مهنة الطيران مرة أخرى، ولكن بشكل خاص، فقد التحق بالعمل في العديد من شركات الطيران المصرية، ما بين التجارية والخاصة، إلا أنه استقر عام 2009 على العمل بإحدى شركات تأجير الطائرات، وكانت سمعته جيدة للغاية بين زملائه، حتى وقعت أزمته الشهيرة مع الفنان المصري محمد رمضان.

البداية كانت في شهر أكتوبر عام 2019، عندما استأجر الفنان محمد رمضان طائرة خاصة للذهاب بها إلى السعودية لحضور حفله الشهير آنذاك بالرياض، ولسبب ما اعتذر الكابتن المسؤول عن الرحلة عن الإقلاع وتم تكليف أشرف أبو اليسر بديلا لزميله، ثم العودة للسفر لأمريكا في رحلة أخرى.

وحتى ذلك الوقت، كانت حياة كابتن أشرف أبو اليسر تسير بشكل طبيعي وروتيني، حتى ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو نشره محمد رمضان وهو يقود طائرة خاصة بجانبه الطيار، لتنقلب الأمور رأسا على عقب ويتحول الكابتن لمذنب؛ كونه اخترق قواعد السلامة المسموح بها في الطائرة.

وحسب تصريحات أشرف أبو اليسر، والذي كشف تفاصيل الموقف الذي تسبب في فصله نهائيا من مهنة الطيران وسحب رخصته، أن مساعد الطيار المتواجد بجواره داخل قمرة القيادة على المقعد الأيمن، استأذن للدخول إلى الحمام، فوجد محمد رمضان المقعد شاغرا خلالها، خاصة أنها طائرة خاصة ذات 8 مقاعد ولا يوجد أي حاجز حديدي بين كابتن الطائرة والركاب المتواجدين على متنها كالطائرات التجارية.

وأضاف: ”استأذن لأخذ لقطة لأجل طفله، وسمح له وديا بذلك؛ على اعتبار أنها صورة تذكارية عابرة كغيره من الشخصيات التي التقى بها على مدار مدة عمله بالطيران، وأخذ لقطته في غضون مدة لا تتجاوز الـ 40 ثانية فقط“.

وأثناء الواقعة لم يتخيل ”أبو اليسر“، أن يقدم الفنان محمد رمضان على نشر تلك اللقطات على السوشيال ميديا؛ ما أثار غضبا كبيرا بين الجمهور، مؤكدا أنه لم يتوقع أن الواقعة ستكون من شأنها أن تنهي مسيرته العملية وستتحول إلى قضية رأي عام.

وهنا قرر أشرف أبو اليسر إقامة دعوى قضائية ضد محمد رمضان؛ لتعويضه عما حدث له من أضرار مادية ومعنوية، لتقرر المحكمة إلزام الأخير بتعويض بقيمة 6 ملايين جنيه، ولكنه رحل عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز 63 عاما.