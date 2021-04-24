صحيفة سعودية بارزة تواجه عقوبة التشهير بسبب نشرها صورا "مخالفة"

قررت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الجمعة، معاقبة صحيفة ”عكاظ“ السعودية اليومية والتشهير بها بعد أن تورطت المطبوعة اليومية بنشر صور دون الحصول على موافقة أصحابها.

ونشرت الهيئة الحكومية قراري عقوبة ضد ”عكاظ“، بتهمة مخالفة نظام حماية حقوق المؤلف، من خلال ”الاعتداء باستخدام ونشر وتعديل صور مملوكة للغير من دون الحصول على موافقة صاحب الحق“.

وتضمنت العقوبة تغريم الصحيفة 60 ألف ريال عن كل مخالفة، بمجموع 120 ألف ريال (نحو 32 ألف دولار)، وحذف الصور التي أدينت بسببها، دون أن ترفق الهيئة الصور محل النزاع.

"الملكية الفكرية" تنشر قراري تشهير بصحيفة قامت بالاعتداء على صور مملوكة للغير ونشرها والتعديل عليها دون الحصول على موافقة من صاحبها.#احترام_الملكية_الفكرية pic.twitter.com/mJyUQ6ksuS — الملكية الفكرية (@SAIPKSA) April 23, 2021

ونشرت الصحيفة الأسبوع الماضي، قراراً لهيئة الملكية الفكرية شهرت فيه بقناة فضائية قامت بالتعدي على مصنف سمعي بصري يحتوي على قصيدة بدون الحصول على الإذن من صاحب الحق، قبل أن تتورط ”عكاظ“ بمخالفة مماثلة.

وتعتبر الهيئة السعودية للملكية الفكرية أن الرسومات ملكاً لأصحابها، وهي من المصنفات الأصلية المحمية بموجب أحكام نظام حماية حقوق المؤلف، ويملك الحقوق الأدبية والمالية على هذا المصنف، ولا يحق لأي شخص استغلالها أو التعديل عليها إلا بإذن من صاحب الحق وذلك وفقاً لأحكام النظام التي تنص على الحق الأدبي الذي لا يسقط أبداً، سواء كان صاحب الحق حياً أو ميتاً.