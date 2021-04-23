وفاة الشقيق الأصغر للرئيس المصري الراحل حسني مبارك

توفي اليوم الجمعة، عصام الدين مبارك، الشقيق الأصغر للرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، وشيع جثمانه إلى مثواه الأخير من مسجد الشربتلي بمدينة نصر بالعاصمة القاهرة.

وجاءت وفاة عصام الدين مبارك، إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة، بعد صراع طويل مع المرض.

والراحل عصام مبارك كان يقيم في العاصمة المصرية القاهرة، بعد انتقاله من محافظة المنوفية، ويعمل في أحد البنوك الكبرى، وكان على علاقة طيبة مع الرئيس السابق.

والظهور الأخير لعصام الدين مبارك، كان خلال الذكرى السنوية الأولى لرحيل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، في شهر فبراير/شباط الماضي، وسبقها ظهوره خلال الجنازة العسكرية والعزاء اللذين أقيما بعد رحيله.