شرطة أبوظبي تكرم عربيا أعاد مبلغا ماليا كبيرا عثر عليه في مجمع تجاري (صورة)

أعلنت شرطة أبوظبي أنها قامت بتكريم شخص من الجنسية العربية، بعد أن قام بالإبلاغ عن مبلغ مالي كبير ضائع، عثر عليه في أحد المجمعات التجارية، وتسليمه للجهات المختصة.

وقالت الشرطة، في بيان على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك: ”كرمت شرطة أبوظبي شخصاً من الجنسية العربية لأمانته ونزاهته وتعاونه مع قسم الشرطة السياحية بقطاع الأمن الجنائي“.

وأضاف البيان: ”قدم اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي هدية للمذكور، شاكراً له مبادرته المسؤولة في التعاون مع الشرطة وحسن أمانته، ومؤكداً حرص شرطة أبوظبي على تعميق العلاقة مع الجمهور ضمن نطاق الشراكة المجتمعية“.

وأشار البيان إلى أن الشخص المكرم الذي لم يتم ذكر اسمه ”عثر على مبلغ مالي كبير في أحد المراكز التجارية بأبوظبي، وسارع إلى تسليمه إلى قسم الشرطة السياحية لإعادته إلى صاحبه“.

وقال اللواء الراشدي إن التكريم ”يهدف إلى تحفيز الجمهور لفعل الخير والتعاون الإيجابي وبث الخصال الحميدة وروح التعاون، والعمل يداً بيد من أجل تعزيز الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في المجتمع“.

ونقل البيان أن المكرم ”أعرب عن سعادته وشكره وتقديره للتكريم، مثمناً دور شرطة أبوظبي في تحفيز الجمهور على التعاون الإيجابي الفعال“.