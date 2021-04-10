من أرشيف الأمير فيليب: العالم يحتاج لفيروس مميت لحل مشكلة الزيادة السكانية‎

عُرف الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، بأنه شخصية مثيرة للجدل، بفضل صراحته وبعض معتقداته الغريبة، وفقا لتقارير سلطت الضوء على أرشيف الرجل من العبارات والمواقف والتصريحات.

وبعد وفاة دوق إدنبرة عن عمر يناهز 99 عاما، ظهرت العديد من تصريحاته الشهيرة سيئة السمعة، لكنّ أحدها على وجه الخصوص، ترك الجمهور في حالة من الحيرة والاندهاش.

وأعاد نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي تصريحا قديما للأمير فيليب، أعرب فيه عن رغبته بالعودة بعد وفاته على شكل فيروس قاتل؛ للمساعدة في حل مشكلة الزيادة السكانية.

وكانت صحيفة الغارديان قد ضمّنت ”الاقتباس“ في مقال نشرته عام 2009، حيث قال دوق إدنبرة الراحل: ”في حالة وجودي من جديد، أود أن أعود كفيروس قاتل؛ للمساهمة بشيء ما في حل مشكلة الزيادة السكانية“.

وبعد إعلان قصر باكنغهام الوفاة، يوم الجمعة، غرد كثيرون على تويتر، وصاحب ذلك لقطات لتعليقات الدوق، وأعربوا عن عدم تصديقهم، حتى إن البعض ذهب إلى أبعد من ذلك، فربط ملاحظاته حول الموت بجائحة فيروس كورونا التي تضرب العالم وأودت بحياة الملايين.

ووفقا لـ Daily Express، كان التصريح سيئ السمعة من مقابلة فيليب عام 1988 مع وكالة الأنباء الألمانية.

وكان قصر باكنغهام قد أعلن، في بيان صدر في وقت مبكر من صباح الجمعة، وفاة الأمير فيليب.