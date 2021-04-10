زعيم كوريا الشمالية يعدم مسؤولا حكوميا فشل في تطبيق سياسة التعليم عن بعد

ذكرت تقارير إخبارية، أن السلطات في كوريا الشمالية أعدمت رئيس لجنة حكومية مسؤولة عن تنفيذ قانون التعليم عن بعد؛ بعد فشل اللجنة في تحقيق الأهداف الموكلة إليها.

ووفق التقارير، فبعد إجراء تحقيقات توصلت إلى فشل اللجنة التابعة لوزارة التعليم العالي في تحقيق أي تقدم يتفق مع سياسات الدولة، وعدم تمكنها من إجراء مكالمات فيديو عبر الزوم كافية لضمان جودة سير التعليم عن بعد.

وقال تقرير صادر عن مكتب المدعي العام، إن اللجنة فشلت في تحقيق أي تقدم، والبعض انتقد سياسات الحكومة، وكان الكثير من العاملين بالوزارة يشتكون في كل اجتماع نقص الموارد التي توفرها الدولة لهم.

وأفاد التقرير أيضا بأنه بعد إعدام المسؤول، تم تشكيل لجنة جديدة تحت قيادة رئيس جامعة كيم إيل سونغ ري غوك تشول، وشددت اللجنة على إجراء العاملين مكالمات فيديو كافية وبشكل منتظم لمتابعة سير العملية التعليمية عن بُعد.

ولا يعتبر إعدام هذا المسؤول هو الأول في تاريخ حكم الزعيم الكوري الشمالي، حيث ذكرت تقارير في عام 2020 أنه قام بالتخلص من أحد الجنرالات عن طريق إلقائه كطعم للأسماك المفترسة الآكلة للحوم، وفي عام 2019 أفادت تقارير بأنه أعدم خمسة من المسؤولين الحكوميين رميا بالرصاص؛ بعد فشل القمة المنعقدة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في التوصل لاتفاق مشترك.