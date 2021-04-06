"الأزهر" يعلق على واقعة نبش قبر ممرضة مصرية توفيت بكورونا وحرق جثتها

دخل مركز الأزهر العالمي للفتوى، على خط أزمة قيام مجهولين في مصر بنبش قبر ممرضة في مستشفى حلوان العام، بعد مرور يوم واحد على دفنها عقب وفاتها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وقاموا بحرق جثتها.

وأكد مركز الأزهر للفتوى، أن امتهان جثة المتوفى بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد -19″، أمر محرم ومُجرم منافٍ للدين والإنسانية والمروءة.

ودعا مركز الأزهر للفتوى إلى ضرورة تقديم الدَّعم النَّفسيّ لكلِّ مُصابي كُورونا وأُسَرهم، وإلى تكاتف أبناء الوطن جميعًا للقيام بواجبهم، كل في مَيدانِه وبما يستطيعه إلى أن تتجاوز مِصرنا الحبيبة هذه الأزمة بسَلامٍ وسَلامةٍ إنْ شاء الله تعالى.

وكان قسم شرطة حلوان في مصدر، قد تلقى بلاغا من أسرة ممرضة تدعى ”منى أحمد.ج“، 40 سنة ومقيمة في المشروع الأمريكي، وتعمل بمكتب شؤون المرضى في مستشفى حلوان العام، يفيد بالعثور على جثة ابنتهم محترقة بالكامل وملقاة أمام مقبرتها، بمقابر عزبة الباجور في دائرة القسم عقب دفنها بيوم واحد، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وبانتقال الأجهزة الأمنية تبين قيام مجهولين بنبش قبر المتوفاة، وإضرام النيران في الجثة.