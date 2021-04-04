المشرفون على مسجد في إسبانيا يطالبون برسوم مقابل صلاة الجمعة والتراويح

أفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنصات أخبارية، أن المشرفين على مسجد في ضواحي مدينة برشلونة الإسبانية، قرروا فرض رسوم على من يريد حضور صلاة الجمعة، أو صلاة التراويح.

وتداول ناشطون مقطع فيديو لشخص يطلب من المصلين 50 يورو لأداء صلاة الجمعة، و100 يورو عن كل صلاة تراويح، وقالوا إنه أحد أعضاء جمعية تشرف على المسجد.

وطلب المتحدث من المصلين الذين سيقصدون المسجد، أن يسجلوا أسماءهم في لوائح متوفرة، حتى يتمكنوا من أداء صلاة التراويح لبضع مرات، لأن المشرفين على المسجد قرروا أن تتم الصلاة على أفواج لا تتجاوز 15 شخصا في الليلة.

وشدد على أن قرار دفع المبالغ المحددة سيشمل الجميع، وأنه لا داعي للحضور دون دفع النقود، مشيرا إلى أن هذه المبالغ ستقتطع من المساهمات السنوية التي التزم بها كل مصل لصالح المسجد.

وأثار الفيديو الذي انتشر على نطاع واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي ردود فعل ساخرة، من طرف نشطاء يرفضون فرض رسوم على حضور الصلاة داخل المسجد.