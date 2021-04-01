وفاة الناشط اللبناني محمد الرز تثير صدمة بالسعودية

أعرب عدد كبير من الناشطين السعوديين على تويتر، عن حزنهم، جراء وفاة الناشط اللبناني المعروف محمد الرز، المقيم في المملكة.

وتصدر وسم (#محمد_الرز_في_ذمه_الله) قائمة الترند في السعودية، فيما عبر المتفاعلون من خلال الوسم، عن صدمتهم جراء وفاة الشاب العشريني.

وأشار ناشطون إلى أنه سيتم نقل جثمان محمد الرز إلى لبنان، لدفنه في مدينة عكار.

سيتم نقل جثمان الفقيد الغالي #محمد_الرز_في_ذمه_الله رحمه الله وأسكنه الفردوس الاعلى من الجنة

إلى لبنان وسيوارى جثمانه الثرى في مدينة عكّار " طرابلس " إنا لله و إنا إليه راجعون. — عبدالله بن إبراهيم العُمري (@A_alomari5200) March 31, 2021

وبحسب ما قال الناشطون، فقد عُرف محمد الرز بمواقفه الداعمة للسعودية، ووقوفه في وجه حملات التشويه التي تستهدف المملكة.

إبن الاصل لا ينسى معروف السعودية pic.twitter.com/O0PqhO5Odx — Mohamad 🇸🇦🇱🇧 (@7Mrez) November 17, 2017

يالللله اتابعه من زمان انسان خلوق ومحترم ومحب للسعوديه ، الله يرحمه يارررب #محمد_الرز_في_ذمه_الله — عين (@3__ynn) March 31, 2021

وتفاعل الناشطون بشكل واسع مع صورة كان قد نشرها محمد الرز قبل أيام على حسابه في تويتر، ظهر فيها أمام الكعبة المشرفة، وعلق عليها بالقول: ”اللهم تقبل مني“.

سبحان من ساقه إلى مسجده الحرام قبل وفاته بأيّام! كان مدافعًا عن السعوديّة محبًّا لها. اللهم استجب له وتقبّل منه، وعوّضه عن شبابه بالجنٌّة، وارزق أهله وذويه الصبر والسلوان. #محمد_الرز_في_ذمه_الله https://t.co/rzY5mwy3u1 — التابوه (@2ttaboooh) March 31, 2021

وأشار الناشطون إلى أن محمد كان من محبي فريق الهلال السعودي. وكان الناشط الراحل قد نشر صورا له مؤخرا وهو يرتدي قميص النادي.

وأثار رحيل الرز، حزنا لدى جماهير نادي الهلال، التي نعته عبر حسابات تابعة لهم على تويتر.

اللهم ارحم عبدك "محمد الرز" و اسكنه فسيح جناتك .. #محمد_الرز_في_ذمة_الله pic.twitter.com/ro2lDenXAv — مدرج الهلال (@modarajalhilal) March 31, 2021

اللهم اغفر لعبدك محمد الرز وارحمه ووسع مدخله وونس وحشته وجازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفواً وغفرانا اللهم اجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة اللهم ارزق والدته وزوجته وأهله ومحبيه الصبر والسلوان واجبرهم في مصيبتهم وعزائي لهم ولكل الأوفياء بفقد الوفي

🇸🇦🇱🇧

#محمد_الرز_في_ذمه_الله pic.twitter.com/ZiYFjCIqZp — ‏ ﮼المملكة ﮼شاعرة ﮼الهلال💙 كبير آسيا-وزعيم الكرة (@al_mamlkah) March 31, 2021

كما نعى محمد الرز عدد كبير من الناشطين المعروفين في السعودية، داعين له بالرحمة والمغفرة.

بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره اعزي أسرة الأخ العزيز محمد الرز .. رحم الله محمد وغفر له وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله واصدقائه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون.#محمد_الرز_في_ذمة_الله https://t.co/Def5wtqj3K — عبدالعزيز البكر (@albakertv) March 31, 2021

ادخل المنزل بعد يوم طويل ..

تستقبلني اختي لتخبرني أن صديقي العزيز #محمد_الرز_في_ذمة_الله ..

لا حول ولا قوة الا بالله ..

خبر نزل علي كالصاعقة .. الا اني مؤمن بقضاء الله وقدره ..

ان القلب ليحزن .. وإن العين لتدمع .. وإني على فراقك يا محمد لمحزون 💔

اللهم اجعل الجنة داره ومستقره .. pic.twitter.com/dUJep96Eag — بدر السعيّد (@BADER_AL_SAEED) March 31, 2021

سيل التغريدات من قلوب المحبين له ولافعاله واخلاقه بإذن الله سبب للكثير من الدعوات له .. اللهم يا حي يا قيوم أسألك ان ترحمه واغفر له وتوسع مدخله وتثبته عنده السؤال وتبشره بنسمات جنتك وريحها الله يرحمه وخالص تعازينا لاهله وذويه ومحبيه #محمد_الرز_في_ذمة_الله — عامر عبدالله المري (@Amer_Abdulla) March 31, 2021

ادعوا له يا شباب

و الله ان القلب يتألم و هو يقرأ مثل هذه التغريدات 💔

الله يتقبله

الله يوسع مدخله و يثبته عند السؤال

الله يرحمه و يغفر له

و يسكنه الفردوس الاعلى #محمد_الرز_في_ذمة_الله

. https://t.co/GsUSQFBUXt — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) March 31, 2021