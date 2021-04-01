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وفاة الناشط اللبناني محمد الرز تثير...
تاريخ النشر: 01 أبريل 2021 0:04 GMT
تاريخ التحديث: 01 أبريل 2021 5:20 GMT

وفاة الناشط اللبناني محمد الرز تثير صدمة بالسعودية

أعرب عدد كبير من الناشطين السعوديين على تويتر، عن حزنهم، جراء وفاة الناشط اللبناني المعروف محمد الرز، المقيم في المملكة. وتصدر وسم (#محمد_الرز_في_ذمه_الله)

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المصدر: فريق التحرير

أعرب عدد كبير من الناشطين السعوديين على تويتر، عن حزنهم، جراء وفاة الناشط اللبناني المعروف محمد الرز، المقيم في المملكة.

وتصدر وسم (#محمد_الرز_في_ذمه_الله) قائمة الترند في السعودية، فيما عبر المتفاعلون من خلال الوسم، عن صدمتهم جراء وفاة الشاب العشريني.

وأشار ناشطون إلى أنه سيتم نقل جثمان محمد الرز إلى لبنان، لدفنه في مدينة عكار.

وبحسب ما قال الناشطون، فقد عُرف محمد الرز بمواقفه الداعمة للسعودية، ووقوفه في وجه حملات التشويه التي تستهدف المملكة.

وتفاعل الناشطون بشكل واسع مع صورة كان قد نشرها محمد الرز قبل أيام على حسابه في تويتر، ظهر فيها أمام الكعبة المشرفة، وعلق عليها بالقول: ”اللهم تقبل مني“.

وأشار الناشطون إلى أن محمد كان من محبي فريق الهلال السعودي. وكان الناشط الراحل قد نشر صورا له مؤخرا وهو يرتدي قميص النادي.

وأثار رحيل الرز، حزنا لدى جماهير نادي الهلال، التي نعته عبر حسابات تابعة لهم على تويتر.

كما نعى محمد الرز عدد كبير من الناشطين المعروفين في السعودية، داعين له بالرحمة والمغفرة.

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