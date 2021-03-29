طفل بريطاني يعثر على أحفورة عمرها 488 مليون عام

عثر طفل بريطاني -يبلغ من العمر ستة أعوام- على أحفورة يصل عمرها إلى 488 مليون عام أثناء الحفر في حديقة منزله الخلفية باستخدام أدوات صيد الأحافير التي تلقاها كهدية بمناسبة عيد الميلاد.

وأعرب الطفل الذى يدعى صديق سينغ جامات، عن حماسته للعثور على تلك الأحفورة في حديقة منزله بمدينة والسال، غرب ميدلاندز في إنجلترا، خلال بحثه عن الديدان.

طفل يعثر على أحفورة عمرها 488 مليون عام عثر طفل بريطاني يبلغ من العمر ستة أعوام على أحفورة يصل عمرها إلى 488 مليون عام أثناء الحفر في حديقة منزله غرب ميدلاندز في #إنجلترا باستخدام أدوات صيد الأحافير التي تلقاها كهدية بمناسبة عيد الميلاد. التفاصيل: https://t.co/2Dq5brVjgN pic.twitter.com/im0NmlJs3T — إرم نيوز (@EremNews) March 29, 2021

وقال صديق ”كنت أحفر للتو بحثا عن ديدان وأشياء مثل: الفخار، والطوب، وقد صادفت هذه الصخرة التي تشبه القرن قليلا، واعتقدت أنها قد تكون سنّا أو مخلبا أو قرنا، لكنها -في الحقيقة- قطعة من المرجان، وأنا سعيد للغاية لعثوري عليها“.

من جهته، قال والد الطفل فيش سينغ، ”لقد فوجئنا بعثوره على شيء غريب الشكل جدا في الحديقة، لقد وجَد أحفورة من المرجان، وبعض القطع الصغيرة بجانبها، تعود لما قبل التاريخ“.

وتمكن فيش سينغ من التعرف على الأحفورة من خلال مجموعة تهتم بالحفريات على منصة ”فيسبوك“،كما أن هناك علامات واضحة على الأحفورة، أكد من خلالها أعضاء المجموعة، أن الاكتشاف يشبه إلى حد كبير مرجان روجوزا، الذي يقدّر عمره ما بين 251-488 مليون سنة.

وأضافت العائلة المحظوظة، أنهم يرغبون في إخبار متحف الجيولوجيا بجامعة برمنغهام باكتشافهم، في حين اختتم فيش سين حديثه بالقول ”لقد علّق الكثير من الناس على مدى روعة هذا الاكتشاف، مؤكدين، أنه يمكنك العثور على الحفريات في أي مكان إذا بحثت بعناية فائقة، لكن العثور على قطعة كبيرة بشكل ملحوظ مثل هذه، أمرٌ فريدٌ من نوعه“.