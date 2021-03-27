مصر.. صاحب البث المباشر لتصادم القطارين ينفي علمه بالإخوان ويبرر سبب التصوير (فيديو)

نفى الشاب المصري رحيل أبو عامر، الذي قام بعملية بث مباشر مثيرة للجدل عبر ”فيسبوك“ من موقع حادث قطاري سوهاج، صحة الاتهامات الموجهة إليه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.

وقال الشاب أبو عامر، في فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”أنا اللي صورت البث اللي أخذته الجزيرة، وقالوا عليا إخواني وإرهابي، وكلام كتير، وأنا أبسط مما تتخيل، ولا ليا في الإرهاب ولا في الخيانة ولا في الإخوان“.

وأضاف الشاب: ”أنا مليش غير في لقمة العيش، وأنا طالع عشان أقول إني لما عملت البث مكنش غرضي شهرة ولا ترند زي ما اتقال، لكن كان عشان حد يوصلنا، واستغاثة“.

وتابع: ”الناس سابت الدنيا دي كلها ومسكت فيا، وإزاي بصور والناس بتموت، وأنا رجلي اتصابت ومكنتش قادر أمشي، والست الكبيرة اللي كانت جنبي، مكنتش قادر أوصلها“.

وقال أبو عامر: ”معشتش اللحظة دي، لما اتنين صحابك يبقوا قاعدين جنبك، وفجأة متلاقيهمش، وولد خالك يكون جنبك، وشايفه قدامك ميت ومش قادر تعمل حاجة، يبقى متحكمش عليا“.

وأضاف: ”لو كنت استحملت اللي أنا استحملته، كنت حسيت باللي جوايه، والله العظيم لو شفتوا اللي إحنا شفناه، وفجأة واحدة القطار دخل فينا، والنور قطع مشفناش حاجة، ومفيش إلا راجل كبير ماسكني وبيقولي اتشاهد“.

وأوضح أبو عامر: ”قعدنا نتشاهد لحد ما القطار وقف، وملقتش صحابي، وحسين لقيته ميت، وعلي جابر بلدياتي برضه مات“.

وأنهى حديثه: ”والله العظيم ما ليا في أي حاجة، كل القصة كنت طالب استغاثة، ولولا الفيديو اللي شفتوه مكنش حد لحقنا، ومتحكمش عليا من غير ما تعرفني، والله كل ما أغمض عيني أشوف الناس اللي كانت حواليا في القطار، والجزيرة والقنوات أخدوا البث وعملوا ضجة، وأنا ولا ليا في أي حاجة، ولا شغال لحساب حد“.

وقالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، اليوم السبت، إن آخر إحصائية لحادث قطاري سوهاج تشير إلى 185 إصابة، و32 وفاة، و3 أكياس أشلاء متفرقة في 3 مستشفيات.

وكان قطارا ركاب اصطدما، أمس الجمعة، أثناء توقف أحدهما بإحدى قرى محافظة سوهاج، ما أسفر عن خروج عدد من العربات عن القضبان وسقوط عشرات الضحايا.