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حالة نادرة.. وفاة طفل بعد ولادته دو...
تاريخ النشر: 24 مارس 2021 16:58 GMT
تاريخ التحديث: 24 مارس 2021 18:05 GMT

حالة نادرة.. وفاة طفل بعد ولادته دون بطن جنوب مصر (صورة)

شهدت محافظة الأقصر جنوب مصر اليوم الأربعاء، ولادة طفل دون بطن في أحد المراكز الطبية، في ظاهرة نادرة تحدث مرة بين كل 40 ألف ولادة، لكن المولود فارق الحياة

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المصدر: محمود قاروم- إرم نيوز

شهدت محافظة الأقصر جنوب مصر اليوم الأربعاء، ولادة طفل دون بطن في أحد المراكز الطبية، في ظاهرة نادرة تحدث مرة بين كل 40 ألف ولادة، لكن المولود فارق الحياة مباشرة.

وقال الطبيب المشرف على الولادة الدكتور حامد سيد أحمد، إن تلك الحالة تسمى متلازمة ”الطفل البرقوقية“ وهي حالة نادرة تحدث نتيجة زواج الأقارب.

وأوضح الطبيب أن في مثل هذه الحالة يكون البطن بلا عضلات نهائيا، وتكون الخصيتان غير موجودتين في الكيس أو غير متلاصقتين.

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وأشار إلى أن الطفل عادة لا يعيش، لأن لديه مشكلات في البطن والمثانة وحتى فتحة الشرج لا تكون موجودة، وكذلك مشكلات في الرئتين، موضحا أن الطفل توفي مباشرة بعد الولادة، ناصحا بإجراء الفحوص الطبية قبل زواج الأقارب.

ولفت إلى أن المركز شهد منذ أسبوعين، حالة ولادة لطفلة بشعر أبيض في ظاهرة نادرة.

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