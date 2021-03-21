دراسة: استخدام الورق يساعد على تحفيز الذاكرة

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة طوكيو أن استخدام الورقة والقلم يساعد على تحفيز الذاكرة أكثر من الكتابة على الكمبيوتر والهواتف الذكية.

وخلصت الدراسة إلى أن تدوين الملاحظات على الورق التقليدي يساعد أدمغتنا على تذكر المعلومات بشكل أفضل من الكتابة على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي، لذلك سيكون من الأفضل للذي يحاول تذكر المعلومات أن يكتبها على الورق.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، طلب باحثون من اليابان من 48 طالبا تدوين جداول مواعيد شخصية باستخدام الورقة والقلم أو الأجهزة اللوحية والهاتف الذكي.

ووجدوا أن أولئك الذين كتبوا المعلومات في دفتر ملاحظات تقليدي كانوا أسرع في تسجيل جميع التفاصيل من أولئك الذين استخدموا جهازا إلكترونيا، كما أنهم كانوا أكثر قدرة على تذكر المعلومات لاحقا.

وأوضحت الدراسة أن استذكار المعلومات لدى الذين كتبوها بالطريقة التقليدية ينشط مناطق من الدماغ ترتبط بالذاكرة واللغة والحركة.

وبحسب فريق البحث، تتضمن الكتابة على الورق معلومات مكانية وحركية فريدة ومعقدة تمد الدماغ بمزيد من المعلومات لتنشيط الذاكرة.

وقال مؤلف الدراسة، عالم الأعصاب كونيوشي ساكاي من جامعة طوكيو، ”يعتبر الورق أكثر تقدما وفائدة مقارنة بالوثائق الإلكترونية لأن الورق يحتوي على أكثر من نوع من المعلومات، ما يساعد على تعزيز الذاكرة، لذلك نعتقد أنه سيكون من الأفضل أن يستخدم المرء الورقة والقلم لتدوين المعلومات التي يريد تعلمها أو حفظها“.