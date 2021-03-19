يصل إليها الزوار بـ"التاكسي الطائر".. شاهد كيف ستبدو المطاعم الإيطالية مستقبلًا (صور)

كشف تعاون بين شركة مطاعم إيطالية وشركة ”تاكسي طائر“ صينية، نظرة على مستقبل المطاعم في إيطاليا، والتي ستبدو كأبراج وسط الطبيعة.

ويهدف مشروع شركة الطائرات المسيّرة ”EHang Holdings“، ومهندسو مجموعة ”جيانكارلو زيما“ للتصميم والتي تتخذ من روما مقرًا لها، إلى إنشاء مطاعم على شكل أبراج طولها حوالي 35 مترًا، وسط الطبيعة الخلابة على أن يصل إليها الزوار بالتاكسي الطائر.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تسمى هذه المطاعم ”فيرتيبورتس“ أو ”vertiports“، لأنها ستسمح للسيارات الطائرة ذاتية القيادة بالهبوط عموديًا على منصات موجودة فوق سطحها، كما أنها ستكون صديقة للبيئة، وتعمل بالطاقة الخضراء.

وبعد تناول وجبة لذيذة في المطعم وسط المناظر البانورامية، ستأخذ السيارات الطائرة الزوار وسط المناظر الخلابة قبل العودة إلى فنادقهم القريبة.

واستلهم المهندسون التصميم الفريد للأبراج من شجرة الباوباب الطويلة التي تنمو في أفريقيا، وسيتم بناؤها من مزيج من الخشب المغلف والصلب.

وداخل كل برج سيكون هناك مقهى، وغرفة انتظار، ومطعم، يطل على مناظر بانورامية، وتبلغ مساحة البرج 200 متر مربع، والذي يمكن الوصول إليه عن طريق المصعد المركزي.

وفي الوقت نفسه، سيتم تزويد شرفة السطح بألواح شمسية قادرة على توليد أكثر من 300 كيلوواط من الطاقة كل يوم، وهذا سيوفر الطاقة اللازمة لشحن السيارات الطائرة التي تهبط، مثل التاكسي الطائر EH216، والتي يتم بناؤها كطائرة مسيَّرة كبيرة الحجم، مع 8 محركات دوارة مزدوجة تحيط بقمرة القيادة المركزية.

وعلى عكس طائرات الهليكوبتر التقليدية، لا تحتاج المركبة ”EH216“ التي تعمل بالطاقة الكهربائية إلى طيار لقيادتها، الأمر الذي يجعلها أكثر أمانًا وكفاءة.

وفي حين لم تعلن الشركة بعد عن الموقع الدقيق لبناء المطاعم، إلا أن المطورين يخططون لبناء مبانٍ مشابهة في جميع أنحاء أوروبا، وجنوب شرق آسيا.

وقال متحدث باسم شركة ”EHang“ إن ”فيرتيبورتس ستلعب دورًا مهمًا في سوق التنقل الجوي الحضري، والعصر الجديد من الطيران“.