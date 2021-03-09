مقتل فلسطيني في شجار بالأسلحة الرشاشة والقذائف في غزة (فيديو)

قتل مواطن فلسطيني وأصيب آخرون في شجار عائلي وقع بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، استخدمت فيه العائلتان أسلحة رشاشة وثقيلة.

وقال الناطق باسم الشرطة في قطاع غزة أيمن البطنيجي ”مقتل مواطن خلال شجار عائلي تخلّله إطلاق نار بحي الشجاعية شرق مدينة غزة“.

وأضاف ”قوات من الشرطة تفرض السيطرة في موقع الشجار، وقد تم فتح تحقيق في الحادث، وتعمل الشرطة على ضبط الجناة“.

وقالت مصادر محلية، إن شخصاً على الأقل قتل خلال الاشتباكات التي وقعت بين عائلتين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، فيما أصيب نحو 7 آخرين.

واستخدمت خلال الاشتباكات بين العائلتين أسلحة رشاشة وقذائف محمولة، وفق مقاطع فيديو تداولها نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي للاشتباكات.

وعززت الشرطة من تواجدها في المكان لمحاولة السيطرة على الموقف ووقف الاشتباكات.

ويثير ملف انتشار الأسلحة بين أهالي القطاع، مخاوف متجددة من اندلاع شجارات تستخدم فيها هذه الأسلحة على نحو يهدد سلامة المدنيين.

ويلقي مكراقبون مسؤولية انتشار الأسلحة في المناطق المدنية، على الفصائل الفلسطينية المسلحة، والتي ينتمي أغلبها لحركة حماس.

وسبق أن تسببت قذيفة قبل أيام، بمقتل 3 صيادين على شواطئ غزة بينما كانوا يقومون بالصيد.

وفتحت السلطات التابعة لحماس تحقيقا بالحادثة، والتي أكدت التحقيقات بأنها بسبب تدريبات عسكرية كانت تجريها فصائل فلسطينية بالقرب من المناطق المدنية المأهولة، ما دعا منظمات وفعاليات تعنى بحقوق الإنسان، بدعوة سلطات حماس لمنع المناورات العسكرية في المناطق المدنية حفاظا على سلامة المدنيين.