"كيا" تكشف مواصفات سيارة EV6 الكهربائية

كشفت شركة ”كيا“ عن المعلومات الرسمية الأولى لسيارتها ”EV6″، التي ستظهر لأول مرة في الربع الأول من العام، وتتضمن فلسفة التصميم الجريئة التي تجسد تحول الشركة إلى النهج الكهربائي.

وتعد ”EV6“ سيارة مبنية على النظام الكهربائي العالمي E-Gmp المعياري، وتعمل حصريًا بواسطة بطارية (Bev)، وقد تكتسب السيارة أهميتها كونها أول من أظهر شعار كيا الجديد، وأول من أعطى أشكالا ملموسة لفلسفة التصميم الجديدة لعلامة كيا التجارية، إضافة إلى أنها النتاج الأول المتولد عن الاهتمام المتزايد للشركة الكورية بالسيارات الكهربائية.

كما تؤكد تقارير متنوعة أن هذا النهج الجديد الذي تتبعه ”كيا“، يضفي البساطة والاتساق على اسم سيارتها الكهربائية في جميع الأسواق العالمية، وستبدأ جميع سيارات الدفع الرباعي الجديدة الخاصة بكيا بعلامة ”EV“، ما يسهل على مستهلكيها فهم ماهية منتجاتها الكهربائية بالكامل، وستكون على الطرازات المستقبلية برقم يتوافق مع طراز السيارة.

وعلى المستوى الجمالي، ستحتوي السيارة على زجاج أمامي أنيق يتصل بسقف مائل، وتوضح الإعلانات التشويقية للسيارة هيكلا إيروديناميكيا ومقابض أبواب مدمجة، ومن المزايا الأخرى المصابيح الأمامية الرفيعة بتقنية LED.

وقال نائب الرئيس الأول ورئيس مركز التصميم العالمي في كيا، كريم حبيب إن ”EV6 تعبر بشكل أفضل عن مهمة شعار علامتنا التجارية الحركة الملهمة وفلسفتنا في التصميم الجديد، تم تصميم هذه السيارة لتحسين الحياة اليومية لعملائنا وتزويدهم بتجربة فريدة من نوعها في بساطتها، وهدفنا نقل تجربة علامتنا التجارية في الحياة اليومية، وإنشاء سيارات كهربائية ذات طابع قوي وأصلي وآسر“.