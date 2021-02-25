أول توأم متطابق في العالم يخضعان لعملية "تغيير الجنس" (صور)

أصبحت البرازيليتان مايلا فيبي دي ريزيندي، وشقيقتها صوفيا ألبوكيرك، أول توأم متطابق في العالم يخضعان لعملية تحويل جنسي.

وأفادت صحيفتا ”نيويورك بوست“ و“ديلي ستار“، أن مايلا وصوفيا البالغين من العمر الآن 19 عامًا، ولدا كتوأم ذكور، ولكنهما كانا يشعران -دائمًا- أنهما إناث، لذلك قررا الخضوع لعلمية تحويل جنسي، وبالفعل، خضعا للعملية في مدينة بلوميناو، جنوب البرازيل في 13 و14 من شهر فبراير الجاري.

وقالت مايلا لوسائل الإعلام المحلية، إنها وشقيقتها اعتادتا على فعل كل شيء معًا، واستطاعتا تحقيق حلمهما، وقامتا بالتحول من ذكر لأنثى، وأصبحتا أول توأم متطابق في العالم يخضعان لهذا النوع من العمليات، ووصفت مايلا وصوفيا الأمر بكلمة ”سحري“.

وأعربت مايلا عن أملها أن تصبح قصتهما مصدر إلهام لكل من يعاني جراء هذا الأمر، وتريد أن تسهم قصتهما في نشر الوعي بين الناس، حول عمليات التغيير الجنسي.

وتابعت مايلا، أن هناك العديد من الأشخاص الراغبين في عملية التحويل الجنسي، يقضون وقتًا طويلًا على قوائم الانتظار في النظام الصحي العام، وهناك عيادة خاصة واحدة في البرازيل، تُجري هذه العملية والتي خضعتا بداخلها للعملية.

وتحدثت الشقيقتان عن تعرضهما للتنمر داخل المدرسة، وقالت مايلا، إن زملاء لها قاموا ذات مرة بقذفها بدفاترهم الدراسية.

وعلى الجانب الآخر، كانت الفتاتان تتلقيان الدعم من أفراد أسرتهما، الذين كانوا على يقين أنهما فتاتان. كما أن جدّ الفتاتين من ناحية الأم باع منزلًا يمتلكه، من أجل سداد تكلفة عمليات التحويل الجنسي.

وقالت مايلا، إنهما خضعتا للعلاج الهرموني طوال فترة تحويلهما، وإن رحلتهما كانت طويلة، ولكنهما تشعران بالسعادة بالنتيجة التي وصلتا إليها الآن.

وقالت مايلا في حديثها لوسائل الإعلام، إنها تتطلع الآن لإنهاء دراستها في كلية الطب، وأنْ تتمكن في وقت ما من شراء منزل جديد لجدّها، من أجل رد جزء من مبادرته الجميلة تجاهها، وتجاه شقيقتها صوفيا.

وتابعت أنها وصوفيا تريدان أن تصبحا أمهات في المستقبل، وتكونان عائلتيهما، كما تريدان مساعدة الأشخاص المتحولين من أجل متابعة أحلامهم، وعدم الشعور باليأس أو الإحباط.