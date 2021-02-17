منوعات

هدم فندق وكازينو "ترامب بلازا" في أ...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

هدم فندق وكازينو "ترامب بلازا" في أتلانتيك سيتي‎ (فيديو)

تحول أحد فنادق دونالد ترامب في أتلانتيك سيتي، اليوم الأربعاء، إلى ركام بعد هدمه باستخدام ثلاثة آلاف إصبع من الديناميت. تم الضغط على زر المفجر بعيد الساعة 09,00

+A -A
المصدر: أ ف ب

تحول أحد فنادق دونالد ترامب في أتلانتيك سيتي، اليوم الأربعاء، إلى ركام بعد هدمه باستخدام ثلاثة آلاف إصبع من الديناميت.

تم الضغط على زر المفجر بعيد الساعة 09,00 (14,00 بتوقيت غرينتش)، ما أدى إلى تحويل فندق وكازينو ”ترامب بلازا“ إلى كومة أنقاض في بضع ثوانٍ.

وكان هذا الكازينو، الذي أغلق أبوابه في العام 2014، أول عقار لترامب في هذه البلدة الساحلية الأمريكية الشهيرة بالكازينوهات وصالات القمار، حيث امتلك العديد من العقارات.

افتتح في العام 1984 ولم يخضع لأي عمليات صيانة منذ إغلاقه.

وخلال العواصف، كانت تتساقط قطع من الواجهة الخارجية على الممشى البحري الواقع قرب المبنى.

ومنذ العام 2016، أصبح المجمع المؤلف من مبنيين ملكا للمستثمر الملياردير كارل إيكان، الذي كان أحد ممولي ترامب الرئيسيين في أتلانتيك سيتي.

في منتصف حزيران/يونيو، أعلن رئيس بلدية أتلانتيك سيتي مارتي سمول هدم المبنى، بعد اتخاذ إجراءات قانونية بشأن ما اعتبره خطرا على السكان.

ولم يقدم إيكان تفاصيل عما سيفعله بالأرض بمجرد تدمير المبنى.

وكان ترامب أقام دعوى قضائية في العام 2014 يطلب فيها إزالة اسمه عن واجهة المبنى، معتبرا أن ذلك كان يضر باسم ترامب وعلامته التجارية.

وكان الرئيس الأمريكي السابق يملك أربعة كازينوهات في أتلانتيك سيتي. فبالإضافة إلى ”ترامب بلازا“، كان يملك أيضا ”ترامب وورلدز فير“ الذي أغلق عام 1999، و“ترامب مارينا“ الذي باعه الدائنون في العام 2011، و“ترامب تاج محل“ الذي أغلق أبوابه في العام 2016.

وكانت ”ترامب إنترتينمنت ريزورتس“، وهي الشركة الفرعية التي كانت تدير عقارات الرئيس السابق في أتلانتيك سيتي، تقدمت بطلب الإفلاس ثلاث مرات في 2004 و2009 و2014 غارقة بالديون في كل مرة.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

هدم فندق وكازينو "ترامب بلازا" في أ...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

بحث جديد يكشف ملابسات مقتل الملك الفرعوني "سقنن رع"

+A -A
المصدر: أ ف ب

توصل عالم الآثار المصري الشهير زاهي حواس إلى تفسير جديد حول ملابسات وفاة الملك الفرعوني سقنن رع-تاعا الثاني الذي حكم مصر قبل نحو 3600 عام، يؤكد مقتله على يد الهكسوس استنادا إلى الأشعة المقطعية، حسب بيان لوزارة الآثار المصرية الأربعاء.

اقرأ تتمة المقال
حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play