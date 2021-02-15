من هي الأميرة السعودية الراحلة لمياء بنت هذلول؟

نعى الديوان الملكي في السعودية، وأمراء من الأسرة الحاكمة للمملكة، اليوم الإثنين، الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود؛ بعد صراع مع المرض.

والأميرة لمياء هي ابنة الأمير هذلول من زوجته عبطة بنت عبدالله الرشيد، والتي أنجبت 6 أبناء وبنات، هم الأكثر مقارنة بأبنائه من زوجاته الـ11 الأخريات.

وللأميرة الراحلة 5 أشقاء وشقيقات، هم: الأميرة ريما (متوفية)، والأميرة نوف، والأميرة البندري (زوجة الأمير والشاعر المعروف عبدالرحمن بن مساعد)، والأمير عبدالعزيز، والأميرة نجود.

كما أن للأميرة لمياء 7 إخوة وأخوات من زوجات والدها، وهم: الأميرات فهدة ونورة (متوفية) وسارة وطرفة (متوفية) والعنود، والأمير تركي والأمير سعود.

وتوفيت حفيدة الملك المؤسس من نجله، الذي يحمل الترتيب 32 بين إخوته، بعد نحو شهر من وفاة أختها الأميرة طرفة بنت هذلول.

ويشغل الأمير تركي بن هذلول، وهو أخ للأميرة الراحلة، منصب نائب أمير منطقة نجران، إحدى مناطق المملكة الـ 13.