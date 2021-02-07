هزم الأسطورة محمد علي.. وفاة الملاكم ليون سبينكس بعد صراع مع السرطان

توفي الملاكم الأمريكي، ليون سبينكس، بطل العالم السابق في الوزن الثقيل عن عمر يناهز 67 عاما بعد معاناة لسنوات مع سرطان البروستاتا.

وأعلنت العائلة وفاة سبينكس في منزله، بصحبة عدد قليل من الأصدقاء المقربين والعائلة؛ بسبب قيود فيروس ”كورونا“ المستجد.

واشتهر ليون بتغلبه على الأسطورة محمد علي كلاي وأصبح بطلا بالإجماع للوزن الثقيل في عام 1978، وخاض خلال مسيرته الناجحة 46 نزالا، فاز في 26، منها 14 نزالا بالضربة القاضية، وتعادل في 3 وخسر في 17.

قبل احترافه الملاكمة، خدم في سلاح مشاة البحرية الأمريكية لمدة ثلاث سنوات من عام 1973 حتى 1976 وفاز بالميدالية الذهبية في الملاكمة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1976 في مونتريال.

بالإضافة لذلك، فاز -أيضا- بميداليات في بطولة العالم ودورة الألعاب الأمريكية وبطولة رابطة الملاكمة العالمية وبطولة المجلس العالمي للملاكمة.

كان له -أيضا- مسيرة قصيرة في المصارعة خلال التسعينيات بعد أن انتهت مسيرته في الملاكمة، وأكمل ابنه كوري إرثه في الملاكمة والذي حقق نجاحا كبيرا أيضا، فيما قُتل ابنه الآخر ليون كالفن برصاصة في حادث مأساوي في عام 1990.

من جهته، نعى رئيس مجلس الملاكمة العالمي، ماوريسيو سليمان الملاكم الراحل، قائلا: ارقد بسلام ليون سبينكس، الحاصل على الميدالية الأولمبية وبالطبع بطل العالم للوزن الثقيل.“