خلافا للتقاليد.. البابا فرانسيس يعين أول امرأة في مجمع الأساقفة الكاثوليك

عيّن البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، أول امرأة في منصب وكيل مجمع الأساقفة الكاثوليك.

وتم تعيين الفرنسية ناتالي بيكوارت البالغة من العمر 52 عاما، جنبا إلى جنب مع لويس مارين دي سان مارتن من إسبانيا، لتكون واحدة من الوكلاء الجدد المعينين في ”السينود“، هيئة الأساقفة التي تدرس مسائل العقيدة الرئيسة والمكان الذي عملت فيه مستشارة منذ عام 2019.

من جهته، قال الكاردينال ماريو جريتش، أمين عام المجمع الكنسي، إن تعيين ناتالي بيكوارت يشير إلى رغبة البابا في مشاركة أكبر وتمكين أكبر للمرأة داخل الكنيسة.

وأضاف: ”ازداد عدد النساء المشاركات كخبيرات ومستمعات، وبتعيين الأخت ناتالي بيكوارت وإمكانية مشاركتها في التصويت، فتح الباب“.

يذكر أن بيكوارت، هي عضو في جمعية Xaviere Sisters للراهبات بفرنسا، كما حصلت على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في باريس ودرست في بوسطن قبل الانضمام إلى النظام.