وفاة زوجة الفنان المصري ياسر فرج بفيروس "كورونا‎"

غيب الموت اليوم الأربعاء، زوجة الفنان المصري ياسر فرج، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وكتب فرج عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ”إنا لله وإنا إليه راجعون، صلاة الجنازة من السيدة نفيسة عصرًا“.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10159285035694993&id=523069992

ونشر فرج في 16 يناير الجاري منشورا تمنى فيه لزوجته أن تمر أيام مرضها على خير، وكتب: ”طول عمري وأنا بخاف من الباب ده، كل ما أروح أزور حد مريض وأعدي بالصدفة من قدام الباب ده بشوف ناس واقفة قدّامه منهارة على عزيز ليها داخل العناية المركزة وكان بينتابني احساس بالحزن الشديد، والرعب من إني أكون في يوم من الأيام مكان واحد من الناس دي، انهاردة كنت واحد منهم بعد دخول مراتي وام أولادي للعناية المركزة“.

وتابع ”عمري ما كنت اتخيل إني هقف الوقفة دي علشانك انتي يا ميادة، ومفيش حاجة كبيرة على ربنا، وإن شاء الله يخرجك ويخرجنا منها على خير“.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10159285035694993&id=523069992

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10159251209349993&id=523069992

ياسر فرج ممثل مصري كان أول ظهور له في مسلسل ”عباس الأبيض في اليوم الأسود“، وشارك في مسلسل ”أفراح إبليس، وسارة، و“قضية نسب“، وغيرها، كما شارك في فيلم ”أحلام عمرنا“، و“خليج نعمة“ و“نمس بوند“.