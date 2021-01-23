ميلانيا تحرج ترامب أمام عدسات المصورين (فيديو)

ظهرت زوجة الرئيس الأمريكي السابق، ميلانيا ترامب، في مقطع مثير للجدل وهي برفقة زوجها عندما نزلا الأربعاء الماضي من الطائرة الخاصة في مطار بالم بيتش في ولاية فلوريدا.

وفور نزول الاثنين من على درج الطائرة، توقف ترامب أمام عدسات المصورين، ولكن ميلانيا سرعان ما تركته وحيدا، في مشهد أثار ردودا تحدثت في مجملها على الحالة النفسية التي تعيشها سيدة أمريكا الأولى السابقة بعد خسارة زوجها الانتخابات الرئاسية لصالح الديمقراطي جو بايدن.

ميلانيا التي تركت ترامب واقفًا وحيدا دون أي اكتراث، غادرت متوجهة مباشرة إلى السيارة دون أن تقف للتحية أو التقاط الصور، كما فعل زوجها، الذي ظهر وكأنه لا زال في منصب الرئيس.

وصعدت ميلانيا ترامب الطائرة التي أقلتهما من واشنطن وهي تردي فستانا أسود رسميا، ولكنها خلعته في الطائرة وارتدت بدلا منه، فستانا زاهيا بعيدا عن البروتوكولات التي يبدو بأنها قد مللت منها بحسب تقرير أوردته “ديلي ميل”.

وتباينت الردود على مشهد ميلانيا، بين من برر تصرفها بأنه بسبب ما تعيشه من حالة نفسية سيئة بعد خسارة ترامب الانتخابات، والملل من البروتوكولات، وبين من فسر ذلك بأنه بسبب أزمة تعيشها مع زوجها فاقمت منها الخسارة لترفع احتمالات سعيها للطلاق.