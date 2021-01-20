كيف ترى الحيوانات الأليفة العالم من حولها؟ (صور)

يتساءل العديد من أصحاب الحيوانات الأليفة عما يراه الحيوان عندما ينظر إلى ما حوله. ورغم توافر بعض المعلومات عن القدرات البصرية للحيوانات، فإن تصور الأمر صعب على العديد منا.

والآن كشفت مجموعة من الصور الرائعة عن الفرق بين رؤية البشر والحيوانات الأليفة، سواء كانت قطة أو سمكة أو كلبا أو ببغاء.

وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، من شأن فهم الفرق بين رؤية البشر والحيوانات الأليفة أن يساعد الناس على رعاية هذه الحيوانات بأفضل طريقة ممكنة.

وقالت شركة ”هوم أدفايزر“ التي أنتجت الصور: ”أنتم تحبون منازلكم وحيواناتكم الأليفة، ولكن هل تساءلتم عما تراه حيواناتكم عندما تنظر إلى منزلكم؟“.

بصر الكلاب

على عكس الاعتقاد الشائع، لا ترى الكلاب الأشياء بالأبيض والأسود فقط، ولكنها ترى ألوانا أقل من معظم الناس، وذلك نتيجة لامتلاكها نوعين فقط من الخلايا المخروطية، التي تمكنها من رؤية اللونين الأزرق والأصفر والألوان المكونة منهما.

أما بالنسبة لحدة البصر، فتعادل قدرة الكلاب على رؤية التفاصيل والأشكال حوالي 20-40 % من قدرة البشر، وتعتمد بقدر كبير على حاسة الشم.

ومع ذلك، تستطيع الكلاب رؤية محيطها بزاوية أوسع من البشر تبلغ 240 درجة، ما يسمح لها برؤية المزيد من محيطها من البشر.

رؤية القطط

مثل الكلاب، ترى القطط ألوانا أقل من البشر، حيث ترى أطياف الأصفر والأزرق والأخضر، وبعض أطياف الأحمر.

ولذلك من الأفضل أن تختار ألعاب القطط وأسرتها من هذه الألوان التي يمكنها رؤيتها بوضوح. ومثل الكلاب، لدى القطط مجال رؤية أوسع من البشر، حيث ترى 200 درجة، مقارنة بالبشر الذين يرون 180 درجة فقط.

سمك الزينة

ترى أسماك الزينة الأشياء مشوشة مقارنة بالإنسان، ولكنها ترى أطيافا كهرومغناطيسية أكثر من البشر، حيث ترى الأشعة فوق البنفسجية، التي تساعد الأسماك على الرؤية في الماء.

كما تمتلك الأسماك عدسات حرفية وقرنيات مستديرة تستطيع جمع الضوء من مجال واسع يبلغ حوالي 360 درجة، كما أن عيونها تستطيع تعويض انكسار الضوء في الماء.

رؤية الببغاء

ترى الببغاء الأطياف الزرقاء والحمراء والخضراء والأشعة فوق البنفسجية أيضا، وهي قادرة على إعادة تركيز نظرها بسرعة كبيرة.

يصل مجال الرؤية المحيطية للببغاء إلى حوالي 300 درجة، كما لديها ما يسمى بالرؤية الأحادية، التي تسمح لها بتركيز عين واحدة على جسم ما بينما تتحرك الأخرى.