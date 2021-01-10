10 يناير

باسم يوسف يتلقى لقاح كورونا‎ في دبي (صور)

باسم يوسف يتلقى لقاح كورونا‎ في دبي...

كشف الإعلامي ومقدم البرامج المصري -أمريكي الجنسية- باسم يوسف، عن تلقيه لقاح فيروس "كورونا" المستجد. #باسم_يوسف @Byoussef يعلن تلقيه لقاح #كورونا في #دبي، وكتب

المصدر: فريق التحرير

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كشف الإعلامي ومقدم البرامج المصري -أمريكي الجنسية- باسم يوسف، عن تلقيه لقاح فيروس ”كورونا“ المستجد.

ونشر باسم يوسف، اليوم الأحد، صورا ظهر فيها خلال وجوده في أحد المراكز الطبية يتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد في مدينة دبي.

وكتب في صفحته الرسمية على فيسبوك وإنستغرام: ”أخيرا حصلت على لقاح كوفيد، التفاصيل في فيديو قريبا“، مع الإشارة إلى حساب هيئة الصحة في دبي.

 

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