باسم يوسف يتلقى لقاح كورونا‎ في دبي (صور)

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كشف الإعلامي ومقدم البرامج المصري -أمريكي الجنسية- باسم يوسف، عن تلقيه لقاح فيروس "كورونا" المستجد. #باسم_يوسف @Byoussef يعلن تلقيه لقاح #كورونا في #دبي، وكتب