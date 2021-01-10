باسم يوسف يتلقى لقاح كورونا‎ في دبي (صور)

كشف الإعلامي ومقدم البرامج المصري -أمريكي الجنسية- باسم يوسف، عن تلقيه لقاح فيروس ”كورونا“ المستجد.
#باسم_يوسف @Byoussef يعلن تلقيه لقاح #كورونا في #دبي، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أخيرا حصلت على لقاح كوفيد". pic.twitter.com/1yHnypXIlE
— إرم نيوز (@EremNews) January 10, 2021
ونشر باسم يوسف، اليوم الأحد، صورا ظهر فيها خلال وجوده في أحد المراكز الطبية يتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد في مدينة دبي.
وكتب في صفحته الرسمية على فيسبوك وإنستغرام: ”أخيرا حصلت على لقاح كوفيد، التفاصيل في فيديو قريبا“، مع الإشارة إلى حساب هيئة الصحة في دبي.
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