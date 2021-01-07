محكمة عراقية تصدر أمر ضبط بحق دونالد ترامب

أعلنت محكمة عراقية، اليوم الخميس، إصدار مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بسبب حادثة اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وأبومهدي المهندس نائب قائد الحشد الشعبي العراقي، العام الماضي.

وقالت المحكمة في بيان: إنه ”بعد أن دوّن القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة الذي يتولى التحقيق في جريمة اغتيال ‏نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقه، أقوال المدعين بالحق الشخصي ‏من أفراد عائلته صباح يوم الـ٧ من كانون الثاني ٢٠٢١ وإكمال إجراءات التحقيق الابتدائي قرر ‏إصدار مذكرة القبض بحق رئيس الولايات المتحدة الأمريكية المنتهية ولايته دونالد ترامب“.

وأضاف، أن ”ذلك جاء على ‏وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي النافذ، وسوف تستمر إجراءات التحقيق ‏لمعرفة المشتركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سواء أكانوا من العراقيين أم الأجانب“. ‏

وقُتل سليماني والمهندس في غارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من كانون الثاني/ يناير العام الماضي، في واقعة هزت المنطقة.

وكان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، أعلن أن القضاء سلَّم طلبا إلى الشرطة الدولية (الإنتربول) لإصدار ”إشعار أحمر“ ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وآخرين متورطين في اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال الإيراني قاسم سليماني.