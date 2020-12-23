أسماء الفائزين بجائزة الصحافة العربية في دبي

أعلن نادي إمارة دبي للصحافة اليوم الأربعاء، عن أسماء الفائزين بجائزة الصحافة العربية في الدورة 19 لمنتدى الإعلام العربي، خلال حفل ختام افتراضي نظمته الأمانة العامة للجائزة.

وفاز عن فئة الصحافة السياسية، الكاتب محمد أمين المصري، من صحيفة الأهرام المصرية، عن موضوع ”سوريا بين طموحات القيصر وأحلام العثمانلي“.

وفي الصحافة الاقتصادية، فاز بالجائزة فريق عمل صحيفة الخليج الإماراتية، عن موضوع ”ماذا يريد القطاع الخاص؟“.

وفاز جمال جوهر، من صحيفة الشرق الأوسط، عن موضوع ”المهاجرون غير النظاميين؛ ورقة المقاتلين في حرب طرابلس“ عن فئة الصحافة الاستقصائية.

وحاز على جائزة الحوار الصحفي، محمد منصور من صحيفة الرؤية الإماراتية، عن موضوع ”علماء يرسمون ملامح العالم في 2050“.

وحصد جائزة الصحافة الثقافية، طارق الطاهر، من مجلة أخبار الأدب المصرية، عن موضوع ”نجيب محفوظ؛ الرقيب الصارم“.

وفاز الصحفي معتز الشامي، من صحيفة الاتحاد الإماراتية، عن موضوع ”كأس آسيا ولدت ميتة في هونج كونج وتعود للحياة من الإمارات“ عن فئة الصحافة الرياضية.

وحصل المصور صابر نور الدين، من الوكالة الأوروبية للصور الصحافية، على جائزة أفضل صورة.

وعن فئة الشباب؛ فاز كل من أحمد عاطف من صحيفة الدستور المصرية، وسمر صالح من صحيفة الوطن المصرية، وعبد الصمد أدنيدن من صحيفة بيان اليوم المغربية.

وعن فئة الصحافة الذكية، فازت بالجائزة صحيفة اليوم السابع المصرية، في حين حاز الكاتب والصحفي عثمان مرغني، على جائزة العمود الصحافي.

ونالت نايلة تويني، رئيسة تحرير صحيفة النهار جائزة شخصية العام الإعلامية.

وتابع الحفل افتراضيا أكثر من 10 آلاف متابع، عبر مختلف المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي التابعة لنادي دبي للصحافة.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات، عن ضياء رشوان، رئيس مجلس إدارة الجائزة، أن ”الجائزة اتبعت أرقى المعايير في اختيار وتكريم الكوادر الصحافية العربية في الوطن العربي، الذين وصلوا اليوم بكل جدارة لمنصة التتويج بإحدى أهم الجوائز الصحفية على مستوى المنطقة؛ سواء من ناحية الانتشار وحجم المشاركة أو القيمة المالية للجوائز“.

وشارك في المسابقة 4874 عملا، غطت مختلف مجالات العمل الصحفي وفنونه، من مختلف بلدان الوطن العربي والعالم.