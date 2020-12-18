صداقة وثيقة تجمع شابًا عراقيًا بقطيع من الإبل طيلة 18 عامًا في السعودية

نجح شاب عراقي بتأسيس صداقة وثيقة تجمعه بقطيع من الإبل بعد 18 عامًا من مرافقتها في السعودية التي قدم إليها بدافع التواجد بالقرب من حيوان الصحراء الذي تنتشر تربيته على نطاق واسع في المملكة، وعموم دول الخليج العربي.

”الإبل دائمًا إذا أحببتها أحبتك“ أخو باشا البعيجي، عراقي رافق الإبل وعمره 8 سنوات وحتى الآن، يروي لنا قصته مع عطايا الله.🇮🇶✨#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل5 #نادي_الإبل pic.twitter.com/vTXppu1TiB — نادي الإبل (@CamelClub) December 18, 2020



ويعرّف الشاب نفسه بلقب ”أخو باشا البعيجي“، وهي عادة منتشرة عند البدو الذين يحافظون على كثير من عادات وتقاليد متوارثة منذ مئات السنين، بما فيها تربية الإبل والتنقل معها دون الانجذاب لمظاهر الحياة الحديثة التي تنتشر في المدن.

وقدِم ”البعيجي“ إلى السعودية قبل 18 عامًا، وبدأ عمله عند أحد ملاك الإبل المشاهير في المملكة، مستفيدًا من خبرته التي تمتد إلى 5 سنوات، وقد كونها من مرافقة الإبل في العراق منذ كان عمره 8 سنوات.

وخلال تلك السنوات الطويلة، وتراكم الخبرة لدى ”البعيجي“ في التعامل مع الإبل، تكونت بينهما علاقة وثيقة أثارت انتباه كل من عرفها، حيث نجح الشاب وقطيعه بتجاوز اختبار للتأكد من صدق تلك العلاقة في إحدى المرات.

ويروي ”البعيجي“ في مقطع فيديو نشره نادي الإبل في المملكة تجربته مع تحدي أحد الأشخاص له مقابل مبلغ مالي كبير سيحصل عليه فيما لو نجح بإقناع قطيعه باتباعه دون الاستعانة بالرحول، وهي ناقة ترافق راعي الإبل على الدوام، ويتم تدريب باقي القطيع على اتباعها دائمًا أينما سارت.

ويقول ”البعيجي“ إن متحديه وضع علفًا للإبل بالقرب من الماء لإغرائها بالبقاء، قبل أن تترك علفها وماءها عندما رأت راعيها العراقي يسير بمفرده وتلحق به، في مشهد مؤثر كما يروى ”البعيجي“ الذي بكى وقد التمت إبله حوله.

وتعرف إبل ”البعيجي“ صوت راعيها، وتميزه عن الأصوات الأخرى مهما كان عددها، بينما تحفظ قطعان الإبل نداءات رعيانها التي تختلف من قبيلة لأخرى ومن مالك لآخر، وهي في الغالب نداءات صوتية غير ذات معنى، لكنها بلحن ثابت ممدود.

وأثار مقطع الفيديو مشاعر مؤثرة لدى كثيرين من عشاق حيوان الصحراء الذي يقول الراعي العراقي إن الإبل تبادل الإنسان ذات المشاعر، فإن أحبها واعتنى بها أحبته وأخلصت له.

وجاء حديث ”البعيجي“ بينما تستمر، منذ مطلع الشهر الجاري، فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والذي يحظى باهتمام رفيع المستوى في المملكة، ويحضر حفله الختامي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بجانب قادة وزعماء من دول عربية وأجنبية.

وتعد الإبل الحيوان الأكثر مكانة لدى السعوديين، إذ يفوق عددها المليون رأس، ويبلغ سعر البعض منها ملايين الريالات في مسابقات المزايين، فيما تُولي المملكة اهتمامًا رسميًا متزايدًا بتربية تلك الحيوانات من خلال ترقيمها والإشراف عليها.

وافتتحت السعودية نادي الإبل العام 2017، للإشراف على خططها في الاهتمام بحيوان الصحراء ذي المكانة الكبيرة في نفوس السعوديين وماضي بلادهم.