زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جمهورية الشيشان

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ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر جمهورية الشيشان الروسية اليوم​​​. وذكر جهاز الطوارئ المحلي بروسيا أنه تم تسجيل الزلزال عند الساعة 00.30 من يوم