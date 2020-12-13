ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر جمهورية الشيشان الروسية اليوم.
وذكر جهاز الطوارئ المحلي بروسيا أنه تم تسجيل الزلزال عند الساعة 00.30 من يوم الأحد بتوقيت موسكو، وكان مركزه منطقة أوروس مارتان وعلى عمق 25 كيلومترًا، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.
وأفاد مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم شعروا بالزلزال في جمهوريات الشيشان وداغستان وإنغوشيا الروسية.
ولم ترد معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جمهورية الشيشان
ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر جمهورية الشيشان الروسية اليوم. وذكر جهاز الطوارئ المحلي بروسيا أنه تم تسجيل الزلزال عند الساعة 00.30 من يوم
ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر جمهورية الشيشان الروسية اليوم.