الصين ونيبال: قمة إيفرست أعلى مما كان يُعتقد

قالت نيبال والصين الثلاثاء إن جبل إيفرست أعلى مما كان يُعتقد في السابق، لتسويا خلافا ظل قائما لفترة طويلة بشأن ارتفاع أعلى قمة في العالم والتي تمتد عبر البلدين.

واختلفت كاتمندو وبكين على ارتفاع الجبل الدقيق، لكنهما اتفقتا بعدما أرسلت كل دولة بعثة من المساحين إلى القمة على أن الارتفاع الرسمي هو 8848.86 متر، فيما يزيد قليلا عن الحسابات السابقة.

وقال وزير خارجية نيبال براديب كومار جياوالي أثناء إعلانه نتائج بعثة بلاده في مكالمة بالفيديو مع نظيره الصيني وانغ يي إن إيفرست ”رمز أبدي … للصداقة بين نيبال والصين“.

ولم يسبق أن قاست نيبال ارتفاع جبل إيفرست بنفسها، لكنها كانت تستخدم تقديرات إدارة المساحة الهندية التي وضعتها عام 1954 وتشير إلى أن ارتفاعه يبلغ 8848 مترا، شاملا الجليد.

كان قياس صيني في عام 2005 قد استنتج أن الارتفاع الصخري لقمة الجبل يبلغ 8844.43 متر، بانخفاض حوالي 3.7 متر عن تقديرات عام 1954.

وأشار متسلقو جبال إلى أن زلزالا بلغت شدته 7.8 درجة في عام 2015، وقتل حوالي 9000 في نيبال، ربما غير قمة إيفرست.