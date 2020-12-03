"جهاد الحب" يقود شابا مسلما في الهند إلى المحاكمة

أعلن مسؤولون بأن الشرطة في ولاية أوتار براديش في الهند، ألقت القبض على شاب مسلم؛ لمحاولته إقناع فتاة هندوسية باعتناق الإسلام، حيث سيكون، أول شخص يحاكم وفقا لقانون ”جهاد الحب“ المثير للجدل.

وبحسب موقع دويتشه فيله الألماني، فإن كبير رجال الشرطة في ولاية أوتار براديش الهندية سانسار سينج أكد القبض على شاب مسلم لمحاولته إقناع فتاة هندوسية باعتناق الإسلام.

وقال المسؤول: ”لقد قمنا بإلقاء القبض على الطالب على أساس شكوى تقدمت بها أسرة الفتاة. الاتهام هو أن الطالب خطف الفتاة في وقت سابق وكان يجبرها على تغيير ديانتها“.

وجرى القبض على الطالب في منطقة باريلي، أمس الأربعاء، واحتجازه لمدة 14 يوما انتظارا لانتهاء التحقيقات.

لكن الطالب نفى لوسائل الإعلام المحلية التهمة، وقال إنه بريء، ونفى أي صلة له بالفتاة.

ووفق الموقع، ”سيكون الطالب الجامعي، البالغ من العمر 20 عاما، أول شخص يتم محاكمته وفقا لقانون مكافحة التحول الذي يهدف لمواجهة ما يطلق عليه (جهاد الحب) وهو مصطلح تستخدمه الجماعات الهندوسية المتطرفة؛ لاتهام الرجال المسلمين بالعمل على جعل النساء الهندوسيات يعتنقن الإسلام من خلال الزواج.

وتصل عقوبة القانون الجديد إلى السجن لفترة تصل إلى عشرة أعوام ودفع غرامة.

يذكر بأن حكومة ولاية أوتر براديش شمالي الهند التي يترأس حكومتها الكاهن الهندوسي المنتمي لحزب بهاراتيا جاناتا، يوجي أديتيانات، وافقت في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على القانون الذي أثار جدلاً، حيث وصفه المنتقدون بإنه مناهض للإسلام وغير قانوني.

و“جهاد الحب“ عبارة ابتكرها مؤخرا المتطرفون الهندوس الذين يتهمون الرجال المسلمين بإغواء نساء هندوسيات على اعتناق الإسلام، وهي مسألة حساسة في بلد ذي نظام علماني، يشكل الهندوس غالبية سكانه.