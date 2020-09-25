الشرطة الفرنسية: أحد المشتبه بهما بهجوم باريس باكستاني والآخر جزائري‎

قال مصدر في شرطة باريس، إن واحدًا من المشتبه بهما اللذين اعتقلا، اليوم الجمعة، بعد حادثة طعن قرب المقر السابق لمجلة شارلي إبدو باكستاني، والآخر جزائري.

وفي وقت سابق، اليوم، قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إن هجومًا وقع بسكين قرب المقر السابق لصحيفة شارلي إبدو في العاصمة باريس، وإن 4 أشخاص تعرضوا لجراح جراء الهجوم، اثنان منهم في حالة حرجة.

وأفاد مصدر في الشرطة أن قوات الأمن فرضت طوقًا أمنيًا حول مقر الصحيفة التي تعرضت العام 2015 لهجوم دامٍ إثر نشرها رسومًا مسيئة للنبي محمد، وأعادت نشرها الشهر الماضي.

وتأتي حادثة الطعن، اليوم، بالتزامن مع جلسات محاكمة في باريس لشركاء مفترضين لمنفذي هجوم 2015 الذي أودى بحياة 12 شخصًا.