الإمارات تستأنف إصدار التأشيرات

إرم نيوز – موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

استأنفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات عملها اليوم الخميس، بشأن إصدار مختلف التأشيرات، ما عدا تصاريح العمل. وكانت الهيئة قد أصدرت في مارس الماضي