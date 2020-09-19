الحارس الشخصي لوزير الخارجية البريطاني ينسى مسدسه داخل الطائرة‎‎

ارتكب الحارس الشخصي لوزير الخارجية البريطاني دومينيك راب خطأ مهنيًا جسيمًا، بنسيانه مسدسه داخل الطائرة التي أقلتهما خلال عودتهما من الولايات المتحدة، حيث كان الدبلوماسي البريطاني يطمئن المسؤولين في واشنطن على مصير الشراكة بين البلدين بعد ”بريكست“.

ونقلت ”بي بي سي“ البريطانية عن تقارير، أنه عثر على السلاح أحد الأشخاص المكلفين بصيانة الطائرة، حيث وجد المسدس نصف الأوتوماتيكي من نوع ”غلوك19“ في الجيب المخصص له على سياج للمسافرين، مباشرة بعد نزول الطائرة التابعة للشركة الأمريكية ”يونايتد إيرلاينز“، في مطار لندن، يوم الجمعة، بحسب الصحافة المحلية.

وسارع العامل إلى الاستنجاد بالشرطة، خاصة أن السلاح كان مليئًا بالذخيرة.

وأعلنت شرطة العاصمة البريطانية أن“الشرطي المتورط تمت تنحيته من مهامه العملية إلى حين القيام بتحقيق داخلي حول ظروف الواقعة“.